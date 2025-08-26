लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : राजेश भारूका आईवीएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त

दो दशक से वैश्य समाज को एकजुट करने में सक्रिय, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं में भी निभा रहे अहम भूमिका

अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन (आईवीएफ) के संरक्षक और आईवीएफ गुजरात के निर्वतमान अध्यक्ष राजेश भारूका को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति आईवीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल ने उनके लंबे अनुभव, कार्यकुशलता, समाज में व्यापक संपर्क और वैश्य समाज को संगठित करने के प्रयासों को देखते हुए की।

राजेश भारूका पिछले 20 वर्षों से देशभर में वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए सक्रिय हैं। पिछले पाँच वर्षों तक उन्होंने आईवीएफ गुजरात के अध्यक्ष पद पर रहते हुए समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया।

वैश्य समाज के अतिरिक्त राजेश भारूका अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, ओम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री, अस्मिता सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और बैटर टुमारो फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वे श्री श्याम सेवा परिवार, श्रीजी जानकीनाथ समिति, माधव गौ सेवा समिति समेत अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उनकी नियुक्ति पर वैश्य महासम्मेलन सूरत के सदस्यों में हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है।

