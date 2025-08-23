सूरत : शहर से अगवा 3 साल के मासूम का शव मुंबई की ट्रेन में मिला, मौसेरा भाई CCTV में कैद

सूरत। सूरत के अमरोली इलाके से 21 अगस्त को अगवा हुए तीन साल के मासूम आकाश उर्फ आरव का शव मुंबई में एक ट्रेन के टॉयलेट के कूड़ेदान में मिला है, जिससे सनसनी फैल गई है। इस घटना में बच्चे को अगवा करने वाले उसके मौसेरे भाई का बेटा विकास शाह सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है।

पुलिस से प्राप्त घटना का विवरण इस प्रकार है। 21 अगस्त को आकाश के मासी का बेटा विकास शाह बच्चे को अपने साथ ले गया। जब वह घंटों बाद वापस नहीं लौटा, तो परिवार ने अमरोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें विकास मासूम को एक बाइक चालक की मदद से रेलवे स्टेशन ले जाता हुआ दिखाई दिया।

पुलिस को यह भी पता चला कि विकास अपनी मौसी दुर्गावती कुमारी का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर उसकी लोकेशन पहले नासिक और फिर मुंबई की ओर जा रही थी।

इसी बीच, मुंबई के कुर्ला इलाके में लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पर गोरखपुर से मुंबई आ रही कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच के टॉयलेट में एक तीन साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान सूरत से अगवा किए गए आकाश उर्फ आरव के रूप में हुई। शव की हालत देखकर पता चलता है कि बच्चे की हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी।

पुलिस के पास विकास द्वारा बच्चे को सूरत से ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। हालांकि, मासूम की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इस मामले में सूरत और मुंबई पुलिस मिलकर जांच कर रही हैं। पुलिस कुशीनगर एक्सप्रेस के यात्रियों और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले विकास और उसकी माँ सूरत आए थे। इस दुखद घटना का शिकार हुआ परिवार मूल रूप से बिहार के सीवान जिले के बरहान गोपाल गाँव का रहने वाला है और वर्तमान में सूरत के अमरोली गणेशपुरा इलाके में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत कृष्णा नगर सोसाइटी में रहता है।

राजेंद्र जिउत शाह वर्तमान में दुबई में कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी दुर्गावती कुमारी और उनका तीन साल का बेटा आकाश उर्फ ​​आरव कृष्णा नगर सोसाइटी में रहते थे। एक सप्ताह पहले, दुर्गावती कुमारी की बड़ी बहन रबड़ी और उसका बेटा विकास कुमार बिशुनदयाल शाह (निवास कचहरी रोड सी.जे.एम. कोर्ट, सीवान, बिहार) सूरत में दुर्गावती कुमारी के घर रहने आए थे।