सूरत : श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ की 118वीं यात्रा सम्पन्न

श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ द्वारा 118वीं पैदल यात्रा का आयोजन श्रावण माह के पावन अवसर पर बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। यात्रा मंदिर पहुंचने पर आरती, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए।

इस अवसर पर यात्रा के लाभार्थी मदनसिंह सुपुत्र भबूताजी राजपुरोहित (सिलोईया, जिला सिरोही) का स्वागत नारायणसिंह मेंगलवा और दलपतसिंह भटाना द्वारा किया गया। यात्रा में विशेष रूप से पधारे दाता खेतेश्वर के परम उपासक राजूभाई तातेड़, देवेंद्रभाई छाजेड़ और उनके पुत्र मन व मीत का स्वागत जगदीश भाई झाड़ोली, रमेशसिंह बसंत, पप्पूसिंह साकरणा, प्रकाश भाई बरलूट, मदनसिंह बारवा और जबरसिंह इंद्राणा ने किया।

पैदल यात्रा संयोजक महेंद्रसिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को संगठित करना कठिन कार्य है। आज नशे जैसी बुराइयां युवाओं को अपनी ओर खींच रही हैं, जबकि समाज के नाम पर नेतृत्व करने वाले लोग मौन हैं। यह बिखरे हुए समाज के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में समाज की करोड़ों की भूमि अनुपयोगी पड़ी है, जिस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा। सक्षम लोगों को आगे आकर समाज की एकता और विकास के लिए कार्य करना चाहिए।

शिवधून के सामने सभी ने इस भावना के साथ प्रार्थना की। यात्रा में पधारे सभी भक्तों का आभार प्रकाशभाई बरलूट ने व्यक्त किया। श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक जागरूकता से ओत-प्रोत यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा बनकर सम्पन्न हुई।