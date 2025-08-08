सूरत : बगदाणा गांव से सूरत में चौथा देहदान, काछड़िया परिवार का अनमोल योगदान

गुजरात में सेवा का धाम कहे जाने वाले पूज्य बजरंगदास बापू के गांव बगदाणा के काछड़िया परिवार ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। परिवार के मुखिया बचुभाई छगनभाई काछड़िया के निधन के उपरांत उनके परिजनों ने उनका नेत्रदान और देहदान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, चौर्यासी ब्रांच और लोक दृष्टि नेत्र बैंक को अर्पित किया।

मूल रूप से गांव बगदाणा, तहसील महुवा, जिला भावनगर के निवासी बचुभाई सूरत के पासोदरा स्थित सौराष्ट्र सोसाइटी में रहते थे। उनके पुत्र देवचंदभाई और पुत्री गीताबेन ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि यह कदम पिता के संस्कारों और मानव सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को आगे बढ़ाता है।

सुसंस्कार दीप युवक मंडल के वाघजीभाई सभाडिया और विनुभाई धाडुक की जानकारी के अनुसार, डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने काछड़िया परिवार की ओर से नेत्रदान और देहदान स्वीकार किया। देहदान को ओ.पी. सवाणी यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी कॉलेज को सौंपा गया, जिसे वहाँ तक पहुँचाने की सेवा जीतुभाई

किहला ने निभाई।

डॉ. शिरोया ने बताया कि चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए मानव शरीर की संरचना का प्रत्यक्ष अध्ययन और शोध अनिवार्य होता है। यह देहदान आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान, शोध और उपचार क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम में दिनेभाई जोगाणी ने लोगों से नेत्रदाता, देहदाता और अंगदाता बनने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कॉर्नियल अंधत्व (काली किरण) से पीड़ित लोगों को दृष्टि लौटाने के लिए हर व्यक्ति को मानवता की इस सेवा में योगदान देना चाहिए, जिससे भारत को कॉर्नियल अंधत्व मुक्त बनाने का लक्ष्य साकार हो सके।

इस अवसर पर काछड़िया परिवार के पौत्र ऋत्विक, पुत्रियां चंपाबेन कबलाल धाडुक, मंजुलाबेन लाभुभाई गजे़रा, कैलाशबेन धनसुख कुंभाणी, वर्षाबेन बाबुभाई कुंभाणी, पौत्रवधुएं सोनल रवि ठुम्मर, अंकिता परेश गोटी, दर्शना धवल आंबलिया, वैशाली काछड़िया, पूर्व विधायक जनकभाई बगदाणावाला, मित्रगण, संबंधी

और बगदाणा गांव के स्वजन उपस्थित रहे।

पूज्य बजरंगदास बापू के गांव से यह चौथा देहदान है, जिसने समाज को प्रेरित किया है। लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट, रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट, रेड क्रॉस सोसाइटी और चक्षु बैंक के ट्रस्टियों ने काछड़िया परिवार के इस पुण्य कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। दिवंगत बचुभाई छगनभाई काछड़िया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और उनके परिवार को इस सेवा भाव के लिए समाज ने सलाम किया।