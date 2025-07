सूरत : सीलेन्ट्रा डीडीसीएल सीजन-3, कपल क्रिकेट टूर्नामेंट में दिखेगा खेल, समर्पण और साथ का संगम

सूरत शहर में सीलेन्ट्रा दिल दोस्ती क्रिकेट लीग (डीडीसीएल) सीजन-3 के तहत कपल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन 2 और 3 अगस्त 2025 को फ्रेंड्स क्लब टर्फ, वीआईपी रोड, अल्थान पर किया जाएगा। यह टूर्नामेंट एक अनूठी पहल है जिसमें महिलाएं अपने पतियों के साथ मिलकर एक टीम बनाएंगी और क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य खेल के माध्यम से टीम भावना, आत्मविश्वास, सामाजिक समरसता और मनोरंजन को बढ़ावा देना है। आयोजकों के अनुसार, टूर्नामेंट में कुल 80 कपल्स यानी 160 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिन्हें 16 टीमों में बाँटा गया है (प्रत्येक टीम में 5 कपल्स) का समावेश है।

टूर्नामेंट का नाम "CILANTRA DDCL Season 3.0" रखा गया है, जो स्वागत ग्रुप के नए प्रोजेक्ट CILANTRA को समर्पित है। स्वागत ग्रुप इस टूर्नामेंट का मुख्य प्रायोजक है। अन्य प्रमुख प्रायोजक एवं सहयोगियों में बाउंड्री स्पॉन्सर क्यूरियस माइंड अकादमी के विवेक कुमार सिंह एवं प्रभात कुमार सिंह, टीम नेम स्पॉन्सर चिंतामणि ग्रुप के नितिन मेहता और खुशबू मेहता, टॉस का बॉस स्पॉन्सर IFS Financial Services Pvt. Ltd. से अंकित मंत्री, "Women of the Match" गिफ्ट स्पॉन्सर SSHIPRA की देबलीना सरकार हैं।

मुख्य आयोजकों में वीरेंद्र भाई और नवल जैन ने मीडिया को जानकारी दी कि यह टूर्नामेंट महिला सशक्तिकरण, पति-पत्नी के बीच सहयोग, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश देगा। खेल के साथ-साथ इस आयोजन में सामाजिक समरसता, नेतृत्व विकास और पारिवारिक सहभागिता को भी एक नए स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। टूर्नामेंट में मनोरंजन और खेल की भावना का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा।