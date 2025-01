INS PLUS अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा “VALVE IN VALVE” TAVI की सफल सर्जरी

नवसारी (गुजरात) [भारत], 1 जनवरी: INS Plus अस्पताल की शुरुआत नवसारी में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। यहां 24 घंटे की कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी सेवाओं की बड़ी आवश्यकता थी, जिसे इस अस्पताल द्वारा पूरा किया गया। अनुभवी डॉक्टरों और आधुनिक पद्धतियों के साथ INS Plus ने सस्ती और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। यह अस्पताल स्थानीय निवासियों से बेहतरीन प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है और कई जानें बचाने के लिए अभिनव प्रयास कर रहा है। INS Plus हमेशा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और नवसारी के लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

INS PLUS अस्पताल का शुभारंभ जनवरी 2023 में नवसारी में हुआ था और यह 35+ डॉक्टरों, 75 बिस्तरों और 200 स्टाफ के साथ एकमात्र अस्पताल है। नवसारी और आस-पास के इलाकों में निवासियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान INS PLUS अस्पताल 24×7 अत्याधुनिक, सुपर स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, अनुभवी और प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम द्वारा सस्ती दरों पर प्रदान करता है। यह दक्षिण गुजरात का एकमात्र अस्पताल है जो अग्रणी स्थान पर है।

यहां अब कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ENT सर्जरी और जनरल सर्जरी से जुड़ी हर तरह की सर्जरी की जाती है। अब नवसारी और आसपास के निवासियों को इलाज के लिए सूरत, मुंबई या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तुरंत और सर्वोत्तम इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अस्पताल की अब तक की यात्रा में कई गंभीर/कठिन सर्जरी और उपचार किए गए हैं। इसकी जानकारी निम्नलिखित है:

• 100 से अधिक हार्ट अटैक के मरीजों की एंजियोप्लास्टी द्वारा गोल्डन आवर में सफल उपचार किया गया।

• 80 से अधिक मरीजों की गोल्डन आवर में इमरजेंसी न्यूरो सर्जरी द्वारा सफल उपचार किया गया।

• 30 से अधिक स्ट्रोक के मरीजों की थ्रॉम्बोलिसिस द्वारा सफल उपचार किया गया।

• 40% तक जलने के मरीजों का भी सफल इलाज यहां किया गया।

इन सभी मामलों में गंभीर प्रकार की सफल सर्जरी करके इस अस्पताल ने एक नया माइलस्टोन स्थापित किया है।

VALVE IN VALVE "TAVI" नामक सर्जरी हाल ही में इस अस्पताल के विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट Dr. Mihir Singh Rathod और Dr. Pritesh Parekh, प्रोक्टर Dr. Manek Chopda और कार्डियाक सर्जन Dr. Devang Nayak की टीम द्वारा सफलतापूर्वक की गई है। इस दौरान लगभग 2% मरीजों को स्ट्रोक (लकवा) होने का खतरा था, जिसे सिरेब्रल प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग करके दूर किया गया। पूरे गुजरात में यह सर्जरी कई वर्षों बाद की गई है और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहना की पात्र है।

इस सर्जरी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• ओपन हार्ट सर्जरी किए बिना पुराने और खराब हुए हृदय के वाल्व को अत्याधुनिक पद्धति से बदला गया।

• किसी भी प्रकार की मेजर सर्जरी या चीरे-फाड़े बिना पैरों की नस से खराब हुए हृदय के वाल्व को बदला गया।

• अत्याधुनिक पद्धति द्वारा 24 घंटे कार्डियोलॉजिस्ट की मौजूदगी में 73 वर्षीय मरीज की सफल सर्जरी की गई।

VALVE IN VALVE "TAVI" नामक सफल सर्जरी का श्रेय INS PLUS अस्पताल और इसके सुपर स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, अनुभवी और प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम को जाता है।