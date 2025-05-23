लोकतेज WhatsApp channel
Mehsana
गुजरात के मेहसाणा में दीवार ढ़हने से तीन लोगों की मौत ; चार अन्य घायल
गुजरात 

गुजरात के मेहसाणा में दीवार ढ़हने से तीन लोगों की मौत ; चार अन्य घायल

गुजरात के मेहसाणा में दीवार ढ़हने से तीन लोगों की मौत ; चार अन्य घायल मेहसाणा, 23 मई (भाषा) गुजरात के मेहसाणा जिले में शुक्रवार सुबह एक मकान को गिराने के दौरान दीवार के अचानक ढ़ह जाने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस...
मोदी के गृहनगर वडनगर में हाटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन
गुजरात 

मोदी के गृहनगर वडनगर में हाटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन

मोदी के गृहनगर वडनगर में हाटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन अहमदाबाद, 24 मार्च (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को मेहसाणा जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृहनगर वडनगर के प्रसिद्ध हाटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रकाश एवं ध्वनि ‘शो’ (कार्यक्रम) का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया...
सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने की खुशी में गुजरात में उनके पैतृक गांव में जश्न
गुजरात  विश्व 

सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने की खुशी में गुजरात में उनके पैतृक गांव में जश्न

सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने की खुशी में गुजरात में उनके पैतृक गांव में जश्न मेहसाणा, 19 मार्च (भाषा) नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी की खुशी में बुधवार को गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित उनके पैतृक गांव झूलासन में जश्न मनाया गया। इस दौरान गांव के एक सरकारी...
गुजरात: नहर से बरामद हुआ सड़ा-गला शव, कचरा गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया; वीडियो वायरल
गुजरात 

गुजरात: नहर से बरामद हुआ सड़ा-गला शव, कचरा गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया; वीडियो वायरल

गुजरात: नहर से बरामद हुआ सड़ा-गला शव, कचरा गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया; वीडियो वायरल मेहसाणा (गुजरात), 31 दिसंबर (भाषा) गुजरात के मेहसाणा जिले में नगरपालिका का कचरा ढोने वाले एक वाहन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें नहर से बरामद हुए सड़े-गले शव को कचरा वैन से...
गुजरात : मेहसाणा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 9 श्रमिकों की मौत
अहमदाबाद 

गुजरात : मेहसाणा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 9 श्रमिकों की मौत

गुजरात : मेहसाणा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 9 श्रमिकों की मौत मेहसाणा, 12 अक्टूबर (हि.स.)। मेहसाणा जिले की कडी तहसील के जसलपुर गांव में एक स्टील फैक्टरी में शनिवार को निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से उसके नीचे दबकर 9 श्रमिकों की मौत हो गई। सभी शवों को बाहर निकालकर...
महेसाना : वाया कनाडा अमेरिका ले जाने का लालच देकर एजेंटों ने युवक को गोवा के जंगल में कैद कर लिया!
गुजरात 

महेसाना : वाया कनाडा अमेरिका ले जाने का लालच देकर एजेंटों ने युवक को गोवा के जंगल में कैद कर लिया!

महेसाना : वाया कनाडा अमेरिका ले जाने का लालच देकर एजेंटों ने युवक को गोवा के जंगल में कैद कर लिया! ३१.५ लाख रुपये चुकाने के बाद किसी तरह छुटा युवक, पुलिस तफ्तीश में जुटी
गुजरात : वडनगर रेलवे स्टेशन पर जहां पीएम मोदी ने बचपन में बेची थी चाय, उस पटरी को अब संजोकर रखा जा रहा!
गुजरात 

गुजरात : वडनगर रेलवे स्टेशन पर जहां पीएम मोदी ने बचपन में बेची थी चाय, उस पटरी को अब संजोकर रखा जा रहा!

गुजरात : वडनगर रेलवे स्टेशन पर जहां पीएम मोदी ने बचपन में बेची थी चाय, उस पटरी को अब संजोकर रखा जा रहा! वडनगर आने वाले मुसाफिर और सैलानी इस जगह को अवश्य देखना चाहेंगे
गुजरात : जब घायल हो गया एक जहरीला कोबरा सांप!
गुजरात 

गुजरात : जब घायल हो गया एक जहरीला कोबरा सांप!

गुजरात : जब घायल हो गया एक जहरीला कोबरा सांप! प्रदेश के मेहसाणा शहर में एक निर्माण कार्य के दौरान जहरीले कोबरा सांप के घायल होने की खबर है। मामला यह है कि शहर के राधनपुर रोड पर मल्हार रेसिडेंसी नामक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से...
लूट और हत्या के केस में भागती फिर रही महिला 17 साल बाद आई पुलिस की चंगुल में
गुजरात 

लूट और हत्या के केस में भागती फिर रही महिला 17 साल बाद आई पुलिस की चंगुल में

लूट और हत्या के केस में भागती फिर रही महिला 17 साल बाद आई पुलिस की चंगुल में नाम बदलकर रह रही थी दिल्ली में, गुजरात सरकार द्वारा इतिहास में पहली बार महिला के खिलाफ जारी किया गया था इनाम
महेसाणा : महंत द्वारा समाधि लेने की घोषणा को लेकर तर्क-वितर्क
गुजरात 

महेसाणा : महंत द्वारा समाधि लेने की घोषणा को लेकर तर्क-वितर्क

महेसाणा : महंत द्वारा समाधि लेने की घोषणा को लेकर तर्क-वितर्क पुलिस प्रशासन का स्पष्टीकरण, कहा - महंत ने केवल सांस रोकने की बात की है!, भूतकाल में पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं महंत
