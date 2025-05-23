मेहसाणा, 23 मई (भाषा) गुजरात के मेहसाणा जिले में शुक्रवार सुबह एक मकान को गिराने के दौरान दीवार के अचानक ढ़ह जाने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस...