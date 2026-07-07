'आवारापन 2' के पहले गाने में इमरान हाशमी का इमोशनल अवतार

मुंबई, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' रिलीज हो गया है। कुछ दिन पहले फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से ही दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई थी और अब इस भावनात्मक गीत ने फिल्म के प्रति उत्साह को और बढ़ा दिया है।

वीडियो में इमरान हाशमी एक बार फिर 'शिवम पंडित' के किरदार में अधूरे प्यार की टीस और भावनात्मक संघर्ष से गुजरते नजर आ रहे हैं। वहीं, दिशा पाटनी उनकी जिंदगी में नई उम्मीद और नए प्यार की किरण बनकर दिखाई देती हैं।

'वे जुनून' को गायक सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल सईद कादरी ने लिखे हैं। गीत का संगीत और कंपोजिशन मिथुन ने तैयार किया है। गाने में रोमांस, दर्द और जुदाई की भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वीडियो से साफ संकेत मिलता है कि फिल्म की कहानी 2007 में आई 'आवारापन' के अंत के बाद आगे बढ़ेगी और शिवम पंडित की जिंदगी के नए अध्याय को दिखाएगी।

निर्माताओं को उम्मीद है कि यह गीत दर्शकों को फिल्म की भावनात्मक दुनिया से जोड़ने में सफल रहेगा। 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर इमरान हाशमी के प्रशंसकों के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।