शुरू होने वाला है मानसून, बना लें इन खूबसूरत जगहों पर जाने का प्लान

गर्मियों की तपती धूप और बढ़ते तापमान के बाद हर किसी को मानसून का बेसब्री से इंतजार रहता है। बारिश की पहली फुहार जहां मौसम को खुशनुमा बना देती है, वहीं प्रकृति भी पूरी तरह हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है।

यही वजह है कि मानसून को घूमने-फिरने के लिए साल के सबसे खूबसूरत मौसमों में से एक माना जाता है। इस दौरान पहाड़, झरने, घाटियां और जंगल पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक नजर आते हैं।

अगर आप भी बारिश के मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी से अपनी ट्रिप की तैयारी शुरू कर सकते हैं। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो मानसून के दौरान अपनी असली खूबसूरती दिखाती हैं। यहां हरियाली, बादलों से ढकी पहाड़ियां और बहते झरने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

चाहे आप परिवार के साथ यात्रा करना चाहते हों, दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहते हों या फिर पार्टनर के साथ रोमांटिक वेकेशन प्लान कर रहे हों, मानसून में घूमने के लिए कई बेहतरीन डेस्टिनेशन मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन शानदार जगहों के बारे में जहां बारिश के मौसम में घूमने का अनुभव यादगार बन सकता है।

लोनावला

लोनावला बारिश में बादलों के बीच स्वर्ग जैसा अनुभव दे सकता है।

महाराष्ट्र का लोनावला मानसून में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है।

यहां बारिश के दौरान पहाड़ियां हरी-भरी हो जाती हैं।

कई छोटे-बड़े झरने बहने लगते हैं।

प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है।

कूर्ग

कॉफी बागानों के बीच मानसून का मजा लेने के लिए कूर्ग जाएं।

कर्नाटक का कूर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कॉफी एस्टेट्स के लिए प्रसिद्ध है।

मानसून के दौरान यहां का मौसम बेहद सुहावना हो जाता है।

धुंध से ढके पहाड़ और हरियाली पर्यटकों को खास अनुभव देते हैं।

मेघालय

मेघालय बादलों और झरनों की धरती मानी जाती है।

अगर आप बारिश को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो मेघालय बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

यहां के झरने, गुफाएं और लिविंग रूट ब्रिज मानसून में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं।

बारिश के मौसम में यह राज्य किसी प्राकृतिक स्वर्ग जैसा लगता है।

मुन्नार

मुन्नार में चाय के बागानों के बीच सुकून भरी यात्रा की जा सकती है।

केरल का मुन्नार मानसून में हरे-भरे चाय बागानों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है।

यहां बारिश की बूंदों के बीच पहाड़ियों का नजारा बेहद मनमोहक लगता है।

कपल्स और फैमिली ट्रिप के लिए यह एक शानदार डेस्टिनेशन है।

वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क

रंग-बिरंगे फूलों के अद्भुत संसार की सैर के लिए फूलों की घाटी जाएं।

मानसून के दौरान उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स अपनी पूरी खूबसूरती में खिल उठती है।

यहां हजारों प्रजातियों के फूल देखने को मिलते हैं।

यहां का नजारा ट्रेकिंग और नेचर लवर्स के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है।