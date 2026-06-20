नीट परीक्षा से पहले एनटीए की बड़ी लापरवाही, नागपुर के छात्र को मिला अबूधाबी में केंद्र; डीजी ने दी सफाई

नागपुर, 20 जून (वेब वार्ता)। नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से ठीक पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) एक नए विवाद में फंस गई है।

नागपुर के एक छात्र अब्दुल्लाह को उसके गृह नगर के बजाय परीक्षा केंद्र के रूप में अबूधाबी (यूएई) आवंटित कर दिया गया, जबकि उसने नागपुर को ही प्राथमिकता दी थी।

इस गड़बड़ी के कारण छात्र और उसका परिवार भारी तनाव में आ गया था, क्योंकि उनके पास विदेश यात्रा के लिए समय और संसाधन उपलब्ध नहीं थे।

मामले के तूल पकड़ने और पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा आलोचना किए जाने के बाद एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि यह तकनीकी त्रुटि थी जिसे अब सुलझा लिया गया है और छात्र को नागपुर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया है।

एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि छात्र को संशोधित एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है ताकि वह बिना किसी बाधा के परीक्षा दे सके।

परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम

रविवार, 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए एनटीए ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। 22.79 लाख से अधिक छात्रों के लिए देश-विदेश के केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस युक्त वाहनों से सामग्री का परिवहन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

छात्रों को दोपहर 1:30 बजे तक केंद्रों पर अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।