गुज्जुभाई इंडस्ट्रीज ने शेयरधारक मूल्य सृजन के लिए रणनीतिक विलय पूरा किया, प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़कर 63.75% हुई

ठाणे (महाराष्ट्र) [भारत], 8 जून: गुज्जुभाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BSE: 532070), जिसे पहले सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने गुज्जुभाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने विलय को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इस विलय के माध्यम से विनिर्माण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बिक्री और वितरण गतिविधियों को एकीकृत करते हुए एक समेकित मंच का निर्माण किया गया है।

यह विलय एक-दूसरे से निकटता से जुड़े दो व्यवसायों को एक ही सूचीबद्ध इकाई के अंतर्गत लाता है, जिससे कॉर्पोरेट संरचना सरल होगी, शेयरधारकों के हित बेहतर रूप से संरेखित होंगे, संभावित हितों के टकराव समाप्त होंगे तथा भविष्य में होने वाले मूल्य सृजन का लाभ सभी हितधारकों को प्राप्त होगा। साथ ही, परिचालन तालमेल और बड़े पैमाने की कार्यक्षमताओं का लाभ भी मिलेगा।

विनिर्माण और बाजार-केंद्रित गतिविधियों को एक ही इकाई के अंतर्गत लाने से कंपनी को बेहतर पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग, सप्लाई चेन दक्षताओं में सुधार और मजबूत रणनीतिक क्रियान्वयन का लाभ मिलने की उम्मीद है। यह एकीकृत संरचना निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने और भविष्य के विस्तार के लिए मजबूत आधार प्रदान करने में भी सहायक होगी।

विलय के परिणामस्वरूप कंपनी में प्रमोटर हिस्सेदारी 27.71% से बढ़कर 63.75% हो गई है, जो विलयित इकाई में प्रमोटर स्वामित्व के एकीकरण को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, प्रमोटरों ने खुले बाजार से भी लगातार शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं और भविष्य को लेकर उनके विश्वास को प्रदर्शित करता है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए सीए शैली पटेल, प्रमोटर एवं प्रबंध निदेशक, ने कहा: "यह विलय हमारे व्यवसाय की स्वाभाविक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा ढांचा तैयार करता है जो सभी हितधारकों के हितों के साथ बेहतर रूप से संरेखित है।

कई वर्षों से गुज्जुभाई फूड्स और सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज एक ही वैल्यू चेन के पूरक हिस्सों के रूप में कार्य कर रहे थे। दोनों व्यवसायों को एक ही सूचीबद्ध मंच के अंतर्गत लाकर हमने एक अधिक पारदर्शी, कुशल और विस्तार योग्य संगठन का निर्माण किया है, जहाँ भविष्य की वृद्धि से उत्पन्न होने वाले लाभ सभी शेयरधारकों को समान रूप से प्राप्त होंगे।"

"हमें कंपनी की दीर्घकालिक विकास यात्रा और खाद्य एवं एफएमसीजी क्षेत्र में उभर रहे अवसरों पर पूरा विश्वास है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के विस्तार पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए हम Flipkart Minutes, Swiggy Instamart, FirstClub और DMart Ready जैसे प्रमुख क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने उत्पादों की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं।

साथ ही, हम रणनीतिक अधिग्रहण के अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं और फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड सप्लाई चेन में अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये पहल हमारी बाजार स्थिति को और सुदृढ़ करेंगी तथा हमारे शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक और सतत मूल्य सृजन करेंगी।"

कंपनी का मानना है कि यह विलय विनिर्माण उत्कृष्टता, ब्रांड निर्माण और वितरण क्षमताओं को एक ही मंच के अंतर्गत लाकर विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो, बढ़ते वितरण नेटवर्क और आधुनिक रिटेल, क्विक-कॉमर्स तथा ई-कॉमर्स चैनलों में बढ़ती उपस्थिति के साथ, गुज्जुभाई इंडस्ट्रीज भारत के तेजी से विकसित हो रहे खाद्य एवं एफएमसीजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

गुज्जुभाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में

गुज्जुभाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BSE: 532070), जिसे पहले सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध खाद्य एवं एफएमसीजी कंपनी है, जो उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और वितरण में संलग्न है।

गुज्जुभाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के बाद, कंपनी पारंपरिक रिटेल, आधुनिक व्यापार, क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाला एक एकीकृत व्यवसाय मॉडल संचालित करती है।

कंपनी भारतीय बाजार के लिए अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने, वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और विस्तार योग्य ब्रांडों के निर्माण पर केंद्रित है।