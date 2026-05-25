भारत की अग्रणी CAR T-सेल थेरेपी से ब्लड कैंसर मरीजों को दो साल तक राहत

बेंगलुरु (कर्नाटक) [भारत], 21 मई: भारतीय ऑन्कोलॉजी देखभाल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, की मेड-इन-इंडिया CAR T-सेल थेरेपी ने आक्रामक ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों में देश की पहली ज्ञात दीर्घकालिक रोगमुक्ति हासिल की है।

वर्ष 2022 में उपचार प्राप्त करने वाले सात मरीज अब दो वर्षों से अधिक प्रोग्रेशन-फ्री सर्वाइवल (PFS) पार कर चुके हैं, जो भारत में विकसित किसी भी CAR T-सेल थेरेपी के लिए पहली उपलब्धि है।

यह सफलता Immuneel के दृष्टिकोण की स्थायित्व क्षमता और आक्रामक ब्लड कैंसर के मरीजों के उपचार परिणामों को बदलने की उसकी क्षमता को मजबूत करती है।

यह CAR T-सेल थेरेपी, जिसे Varnimcabtagene autoleucel (IMN-003A) के नाम से जाना जाता है, Immuneel के IMAGINE फेज-2 क्लीनिकल ट्रायल के अंतर्गत विकसित की गई है।

इसका उद्देश्य relapsed या refractory CD19-positive B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (B-NHL) से पीड़ित वयस्क मरीजों का उपचार करना है, जो ब्लड कैंसर के सबसे आक्रामक प्रकारों में से एक माना जाता है और जिसमें कई मरीज पारंपरिक उपचारों का जवाब नहीं देते। भारत में अब तक CAR T-सेल थेरेपी जैसे अगली पीढ़ी के उपचार लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं के कारण सीमित थे।

थेरेपी के उत्साहजनक परिणामों में Day 90 पर 83% Overall Response Rate (ORR) और Day 365 पर 50% ORR दर्ज किया गया, जबकि Complete Response Rate 83% रही। यह परिणाम भारतीय CAR T-सेल थेरेपी के क्लीनिकल मानकों में अब तक के सर्वोच्च परिणामों में शामिल हैं।

अब तक भारत में 100 से अधिक मरीजों को यह थेरेपी दी जा चुकी है, जो जटिल सेल थेरेपी को लगातार सफल परिणामों और अनुकूल सुरक्षा प्रोफाइल के साथ बड़े स्तर पर उपलब्ध कराने में Immuneel की क्षमता को दर्शाता है।

इस डेटा को वैश्विक मंचों पर 22 से अधिक प्रस्तुतियों और प्रकाशनों के साथ-साथ Blood-Immunology & Cellular Therapy में प्रकाशित मूल शोध लेख का समर्थन प्राप्त है।

Ms. Kiran Mazumdar-Shaw, बोर्ड डायरेक्टर एवं को-फाउंडर, Immuneel Therapeutics ने कहा, “Immuneel की स्थापना एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी — भारत के मरीजों के लिए उन्नत और जीवनरक्षक कैंसर उपचारों को सुलभ और किफायती बनाना।

हमारी मेड-इन-इंडिया CAR T थेरेपी का 100 से अधिक मरीजों में दीर्घकालिक रोगमुक्ति प्रदान करना, और कई मरीजों का दो वर्षों से अधिक समय तक remission में बने रहना, हमारे इस मिशन की मजबूत पुष्टि है। ये उत्साहजनक दीर्घकालिक वास्तविक परिणाम दर्शाते हैं कि भारत में विकसित नवाचार वैश्विक मानकों पर खरे उतर सकते हैं और साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों को बड़े स्तर पर पूरा कर सकते हैं।

जैसे-जैसे क्लीनिकल प्रमाण और मजबूत होते जाएंगे, Immuneel अगली पीढ़ी की परिवर्तनकारी कैंसर थेरेपी में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।”

Mr. Amit Mookim, बोर्ड डायरेक्टर एवं CEO, Immuneel Therapeutics ने कहा, “यह उपलब्धि केवल क्लीनिकल सफलता नहीं, बल्कि इस बात का रणनीतिक प्रमाण भी है कि भारत में विकसित विश्वस्तरीय विज्ञान भारत और दुनिया दोनों के लिए क्या संभव बना सकता है।

कई मरीजों का दो वर्षों से अधिक प्रोग्रेशन-फ्री सर्वाइवल हासिल करना दर्शाता है कि भारत दीर्घकालिक और अगली पीढ़ी की थेरेपी देने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। Immuneel में हमारा फोकस उपचार की पहुंच बढ़ाने, प्रभाव को गहरा करने और भारत सहित दुनिया भर के मरीजों और उनके परिवारों के लिए कैंसर उपचार को नए रूप में परिभाषित करने पर बना रहेगा।”

वैश्विक स्तर पर CAR T थेरेपी को क्रांतिकारी माना जाता है, लेकिन इसकी लागत और जटिल प्रक्रिया इसे सीमित बनाती रही है। Immuneel का यह प्रयास भारतीय मरीजों, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अन्य सभी उपचार विकल्प आजमा लिए हैं, इन उन्नत उपचारों को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

मुख्य क्लीनिकल उपलब्धियां:

* भारत के सबसे लंबे समय तक जीवित CAR T थेरेपी सर्वाइवर: IMAGINE फेज-2 ट्रायल में शामिल सात मरीजों ने दो वर्षों से अधिक PFS हासिल किया, जो भारत में किसी भी CAR T थेरेपी के लिए पहली उपलब्धि है और दीर्घकालिक रोगमुक्ति तथा बेहतर जीवन प्रत्याशा की संभावना को दर्शाता है।

* मजबूत और स्थायी प्रतिक्रिया दर: IMN-003A (क्लीनिकल ट्रायल) में Day 90 पर 83% ORR, Day 365 पर 50% ORR और 83% Complete Response Rate दर्ज की गई, जिसने relapsed/refractory CD19+ B-NHL के उपचार में नए मानक स्थापित किए।

100 मरीजों की उपलब्धि: व्यावसायिक उपयोग के बाद यह थेरेपी भारत के प्रमुख अस्पतालों में 100 से अधिक मरीजों को सफलतापूर्वक दी जा चुकी है, जिसमें लगातार अच्छे क्लीनिकल परिणाम, अनुकूल सुरक्षा प्रोफाइल और राष्ट्रीय स्तर पर जटिल सेल थेरेपी उपलब्ध कराने की Immuneel की क्षमता प्रदर्शित हुई।* DBT-BIRAC ग्रांट का समर्थन: IMAGINE फेज-2 ट्रायल को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की BIPP योजना के अंतर्गत BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council) का समर्थन प्राप्त था, जो इसकी वैज्ञानिक गुणवत्ता की राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है।

IMAGINE अध्ययन के बारे में

IMAGINE फेज-2 ट्रायल वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य relapsed और refractory CD19-positive B-cell malignancies में Varnimcabtagene autoleucel (IMN-003A) की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था।

ट्रायल विवरण:

* Clinical Trial Registry Number: CTRI/2022/03/041162

* Study Sites (Original Trial):

o Narayana Health- Mazumdar Shaw Medical Center, Bangalore

o Apollo Cancer Center, Chennai

o PGIMER, Chandigarh

* Extended Trial Site:

o CMC Vellore

o Rajiv Gandhi Cancer Institute, New Delhi

अध्ययन में थेरेपी की अनुकूल सुरक्षा प्रोफाइल की पुष्टि हुई, जिसमें गंभीर न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं देखी गई और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ दीर्घकालिक प्रतिक्रिया दर्ज की गई।

Immuneel Therapeutics के बारे में

भारत में सेल एवं जीन थेरेपी और पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली एक अग्रणी स्टार्ट-अप कंपनी है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली यह रिसर्च-आधारित, पूर्णतः एकीकृत सेल एवं जीन थेरेपी कंपनी भारत में किफायती दरों पर अत्याधुनिक कैंसर उपचार उपलब्ध कराने और अगली पीढ़ी की सेल थेरेपी का पोर्टफोलियो विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए Immuneel Therapeutics देखें।

अस्वीकरण: यह प्रेस विज्ञप्ति केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई है। इसे चिकित्सकीय सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने से पहले योग्य डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें।