कोडिंगामाली खदान विस्तार परियोजना से क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

भुवनेश्वर (ओडिशा), 9 मई: कोडिंगामाली खदान का संचालन पिछले आठ वर्षों से ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ओडिशा के कोरापुट एवं रायगड़ा जिलों में किया जा रहा है।

यहाँ उत्पादित बॉक्साइट का उपयोग राज्य के भीतर स्थित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जो ओडिशा के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है।

वर्तमान में यह खदान 3.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) क्षमता के साथ संचालित हो रही है। बढ़ती औद्योगिक मांग तथा ओडिशा की संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से, खदान की क्षमता को बढ़ाकर 6.0 एमटीपीए किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

हालाँकि कुछ व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा इस विस्तार परियोजना का विरोध व्यक्त किया गया है, जिसके कारण विकासात्मक गतिविधियों में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। तथापि, स्थानीय जनसमुदाय का व्यापक समर्थन इस परियोजना के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है।

खदान के आसपास स्थित ग्रामों के 10000 से अधिक निवासियों द्वारा औपचारिक रूप से विस्तार के समर्थन में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यह समर्थन परियोजना से प्राप्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों को दर्शाता है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, आजीविका के अवसर, जल उपलब्धता तथा सड़क संपर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास शामिल हैं।

इस संबंध में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल खनन पद्धतियों, सामुदायिक कल्याण तथा समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्रस्तावित विस्तार से क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण गति मिलने की अपेक्षा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी मानकों एवं निर्धारित सरकारी नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।