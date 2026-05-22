SKYERA – Air Hostess & Aviation Training Institute,एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर निर्माण का मजबूत माध्यम

सूरत, : Skyera एक प्रतिष्ठित Aviation, Hospitality, Tours & Travels Training Institute है, जो विशेष रूप से 12वीं पास विद्यार्थियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें देश की अग्रणी एवं प्रतिष्ठित एयरलाइंस (Cabin Crew/Airports), होटल्स और Tours & Travels इंडस्ट्री में करियर के अवसर प्रदान करने के लिए जाना जाता है।

संस्थान के विश्वसनीय समूह ने अब तक पूरे भारत में 50,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित की है।

हाल ही में Skyera Institute of Airhostess Training द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए THE LONG D HOTELS AND BANQUET में एक शैक्षणिक इंडस्ट्रियल विजिट का सफल आयोजन किया गया।

इस विशेष विजिट का उद्देश्य विद्यार्थियों को होटल इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली से वास्तविक और व्यावहारिक परिचय कराना था, जिससे एविएशन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों को गहन उद्योग अनुभव प्राप्त हो सके।

संस्थान प्रबंधन ने इस सफल एवं ज्ञानवर्धक विजिट के लिए होटल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। संस्थान के अनुसार, इस प्रकार की इंडस्ट्री एक्सपोजर एक्टिविटीज विद्यार्थियों को Practical Learning प्रदान करने और उन्हें एविएशन, हॉस्पिटैलिटी तथा कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में सफल करियर के लिए तैयार करने की उनकी प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

पिछले एक वर्ष में संस्थान ने अनेक विद्यार्थियों को Cabin Crew, Ground Staff एवं Aviation सेक्टर में सफल करियर बनाने हेतु प्रशिक्षित किया है। उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग, अनुभवी फैकल्टी और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं, बल्कि Confidence Building और Personality Development में भी दक्ष बनाया गया है।

संस्थान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके सपनों को साकार करने में सहायता प्रदान करना और उन्हें एक सफल करियर की दिशा में मार्गदर्शन देना है।

इस उपलब्धि पर संस्थान के डायरेक्टर एवं स्टाफ ने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी बेहतर शिक्षा एवं प्लेसमेंट अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया।

कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव डिस्कशन सेशन और ग्रुप इंटरैक्शन के साथ हुआ, जिसने विद्यार्थियों को हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया।