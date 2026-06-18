गिल और किशन के शतक, भारत को 2-0 की अपराजेय बढ़त

लखनऊ, 18 जून (वेब वार्ता)। कप्तान शुभमन गिल (154) और ईशान किशन (125) के बेहतरीन शतकों तथा उनके बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रन की लाजवाब साझेदारी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में बुधवार को 170 रन के बड़े अंतर से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली।

भारत ने 49.5 ओवर में 402 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद अफगानिस्तान को 44.3 ओवर में 232 रन पर ढेर कर दिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ ने तीन-तीन विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रिंस यादव को दो विकेट मिले।

पहली पारी के बाद ही यह लगभग तय हो गया था कि यह मैच भारत की तरफ़ जा रहा है। सबसे अहम था कि पहले मैच के शतकवीर रहमानउल्लाह गुरबाज़ को रोका जाए और किसी भी तरह के काउंटर अटैक को रोका जाए। ऐसा हुआ भी, गुरनूर ने गुरबाज़ (41) को आउट करते हुए मैच ख़त्म कर दिया।

उसके बाद से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अफ़ग़ानिस्तान लक्ष्य के आस-पास भी पहुंच सकता है। गुरनूर ने एक बार फिर से तीन विकेट हासिल किए। प्रिंस ने भी दो विकेट लिए।

अफ़ग़ानिस्तान कभी भी जीत की दौड़ में नहीं था। बस सवाल यह था कि वे भारत को कितनी देर तक मैदान पर टिकाए रख सकते हैं। गुरबाज़ ने ज़बरदस्त शुरुआत की और उन्हें एक जीवनदान भी मिला, जब प्रिंस यादव की नो-बॉल पर वे आउट होने से बच गए।

लेकिन वे इस दूसरे मौके का फ़ायदा नहीं उठा सके और जल्द ही आउट हो गए। इब्राहिम ज़दरान (21) भी बड़े स्कोर की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। रहमत शाह (79) ने ही कुछ हद तक संघर्ष किया। सेदिकुल्ला अटल (42) के साथ मिलकर उन्होंने 50 से ज़्यादा रनों की साझेदारी की और कुछ देर के लिए भारतीय गेंदबाज़ों को रोके रखा।

हालाँकि, जैसे ही वॉशिंगटन ने यह साझेदारी तोड़ी, अफ़ग़ानिस्तान की सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचने की उम्मीदें तेज़ी से खत्म हो गईं। शाह एक छोर से संघर्ष करते रहे और एक जुझारू अर्धशतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ों से उन्हें ज़्यादा साथ नहीं मिला।

आखिरी दो विकेटों ने शाह का कुछ देर साथ दिया जिससे वे अपने स्कोर में कुछ और रन जोड़ सके, लेकिन हार को बस कुछ देर के लिए टाला जा सका। आखिरकार, 79 रन पर आउट होने वाले वे आखिरी बल्लेबाज़ बने और अफ़ग़ानिस्तान को आसानी से हार का सामना करना पड़ा।

इससे पहले भारत ने अपने इतिहास में आठवीं बार वनडे में 400 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया और इसके साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका की बराबरी पर पहुंच गया ।

गिल ने 110 गेंदों पर 154 रन की बेहतरीन पारी में 22 चौके और दो छक्के लगाए जबकि ईशान किशन ने ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ खेलते हुए 79 गेंदों में 125 रन में 14 चौके और सात छक्के मारे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 140 गेंदों में 224 रन की बड़ी साझेदारी कर भारत को विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया।

भारत ने 42 ओवर में चार विकेट के नुक़सान पर 350 रन बनाए लिए थे। यहां से ऐसा लगा था कि भारत आसानी से 450 के स्कोर तक जा सकता है लेकिन इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाज़ों ने अच्छी वापसी की और अगले आठ ओवरों में सिर्फ़ 52 रन बने और सात विकेट गिरे। गिल और किशन ने कमाल की पारी खेली और उनकी पारी ने ही इतने बड़े स्कोर की नींव रखी।

यशस्वी जायसवाल को मौका मिला लेकिन वह उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाए और चार रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा ने क्रीज़ पर जमने की कोशिश तो की, लेकिन अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और 48 रन बनाकर आउट हो गए।

रोहित और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़े। पूरी पारी गिल और ईशान के बीच शानदार पार्टनरशिप पर टिकी रही। गिल शुरू से ही लय में दिखे और उन्होंने गेंदबाज़ों को कभी भी जमने नहीं दिया, जबकि ईशान ने संभलकर शुरुआत की और पचास रन पूरे करने के बाद तेज़ी से रन बनाना शुरू किया।

उन्होंने अपनी दूसरी हाफ़-सेंचुरी सिर्फ़ 19 गेंदों में पूरी की और दोनों बल्लेबाज़ों ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। दोनों बल्लेबाज़ों ने एक ही ओवर में अपने शतक पूरे किए और उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 450 रन तक पहुँच जाएगा।

हालाँकि, पार्टनरशिप टूटने के बाद पारी की रफ़्तार धीमी पड़ गई। बाकी बल्लेबाज़ों में से कोई भी क्रीज़ पर टिक नहीं पाया और न ही भारत को वह तेज़ गति वाली बल्लेबाज़ी दे पाया जिसकी उसे तलाश थी। आख़िरकार, टीम 402 रन पर ऑल-आउट हो गई और एक गेंद अभी बाकी थी।

अफगानिस्तान की तरफ से नांगेलिया ख़रोटे ने 76 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट लिए जबकि राशिद खान को 48 रन पर तीन विकेट मिले।