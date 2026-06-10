हार्दिक पंड्या हुए अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, जांघ की चोट बनी टीम इंडिया की बड़ी मुसीबत

नई दिल्ली, 10 जून (वेब वार्ता)। भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।

हार्दिक जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव (लो-ग्रेड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन) के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इस चोट से उबरने के लिए लगभग तीन सप्ताह का समय लगेगा, जिसके चलते वह आगामी मुकाबलों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

फिटनेस प्रक्रिया के दौरान हुआ खुलासा

पांड्या हाल ही में आईपीएल के दौरान पीठ की ऐंठन से जूझ रहे थे, जिसके लिए वह फिटनेस क्लियरेंस हेतु बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) पहुंचे थे। वहीं जांच के दौरान उनकी जांघ की चोट का पता चला।

अब बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया है, क्योंकि रिकवरी का समय सीरीज की अवधि के भीतर ही समाप्त हो रहा है। फिलहाल बोर्ड ने उनके किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है, जो टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है।

वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम

हार्दिक की अनुपस्थिति में शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया धर्मशाला में अपना पहला वनडे मुकाबला 13 जून को खेलेगी। सीरीज का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में आयोजित होगा।

भारतीय स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। फैंस को अब इस बात का इंतजार है कि बीसीसीआई ऑलराउंडर की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल कर पांड्या की कमी को पूरा करता है।