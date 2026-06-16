सूरत शहर होमगार्ड्स ने आयोजित किया “विकसित भारत संकल्प सम्मेलन”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिला होमगार्ड्स, सूरत शहर द्वारा पुलिस भवन में “विकसित भारत संकल्प सम्मेलन” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ “वंदे मातरम्” गीत के साथ हुआ। महिला यूनिट की रोशनीबेन पटेल, लीनाबेन कुजूर और मिन्ती माजी ने भावपूर्ण प्रार्थना प्रस्तुत की। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के गृह विभाग के निर्देशों तथा कमांडेंट जनरल के मार्गदर्शन के अनुसार नागरिकों में “विकसित भारत 2047” के विजन के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीक एवं नवाचार, स्वच्छ एवं हरित भारत तथा “सबका साथ, सबका विकास” जैसे राष्ट्रीय संकल्पों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्णेशभाई मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे तेज गति से विकसित हो रहे देशों में शामिल है। वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत को पूर्ण विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि, उद्योग, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता सहित सभी क्षेत्रों में समग्र विकास है।

पूर्व महापौर एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमालीबेन बोगावाला ने कहा कि युवा और महिलाएं देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कौशल, नवाचार और राष्ट्रप्रेम के साथ आगे बढ़ने पर भारत विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को देश की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताया।

होमगार्ड्स कमांडेंट डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया ने कहा कि रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, “जल ही जीवन है”, हर घर जल पहुंचाने, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल और वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्य विकसित भारत के मजबूत स्तंभ हैं। होमगार्ड्स जवान इन कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पद्मश्री निलेश मांडलेवाला ने उपस्थित लोगों से शिक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर (सेक्टर-2) महेंद्रसिंह बागड़िया, कलातीर्थ के अध्यक्ष रमणीकभाई झापड़िया, शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले डॉ. मनीष गोंडलिया, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत ग्रीन आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष तुलसीभाई मांगुकिया तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान देने वाले डॉ. अरविंद मालवीया का पुस्तक भेंट कर सम्मान किया गया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर तेजश परमार, नगर आयुक्त नागराजन, पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत, महापौर श्रीमती मायाबेन मावाणी, पूर्व महापौर अस्मिता शिरोया और पूर्व महापौर दक्षेश मावाणी ने शुभकामना संदेश भेजे। कार्यक्रम के दौरान स्टाफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) मेहुल मोदी ने उपस्थित अधिकारियों, अतिथियों और महिला-पुरुष होमगार्ड जवानों को “विकसित भारत संकल्प शपथ” दिलाई। इस अवसर पर स्टाफ ऑफिसर (लीगल) सी.बी. वोरा, स्टाफ ऑफिसर (मेडिकल) डॉ. जिग्नेशभाई पटेल, स्टाफ ऑफिसर (जनसंपर्क) जिग्नेश ठाकोर, सब-इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर जयदीप कटारिया सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की सफलता में इंचार्ज ऑफिसर कमांडिंग ए जोन सुनील मेशूरिया, सी जोन गिरीश पटेल, डी जोन जयंतीभाई दवे, प्लाटून कमांडर धानाणी, रांदेर यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग राकेश ठक्कर, सचिन यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग थॉमस पठारे तथा महिला यूनिट की इंचार्ज ऑफिसर कमांडिंग धोंडुबेन सिंधे सहित बड़ी संख्या में होमगार्ड अधिकारी एवं जवानों का योगदान रहा।

कार्यक्रम का संचालन स्टाफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) मेहुल मोदी एवं बी जोन के ऑफिसर कमांडिंग विजय राठौड़ ने किया। अंत में सेकंड-इन-कमांड होमगार्ड्स प्रणव के. ठाकर ने आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों ने “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने में सक्रिय योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।