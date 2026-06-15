सूरत : डुंडी गांव में वृक्षारोपण और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन

सूरत। सूरत जिले के डुंडी गांव में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अरुणभाई पटेल, उद्योग जगत से जुड़े कमलविजय तुलस्यान, अश्विन देसाई एवं विनीत जैन सहित गांव के अग्रणी नागरिकों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वृक्षारोपण अभियान के दौरान उपस्थित अतिथियों और ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण तथा हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर वक्ताओं ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के दौरान लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने भी पौधों की देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का संकल्प लिया।

वृक्षारोपण के पश्चात सभी प्रतिभागियों ने गांव स्थित महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन कर समाज की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रकृति और आध्यात्मिकता के समन्वय का संदेश भी दिया गया।

ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच आयोजित यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जागरूकता को नई दिशा प्रदान कर गया।