पीएम मोदी का अहम यूरोप दौरा: फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ रक्षा और व्यापारिक साझेदारी को देंगे नई दिशा

नई दिल्ली, 13 जून (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो देशों की महत्वपूर्ण यूरोप यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे फ्रांस पहुंचकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

इसके बाद, पीएम मोदी स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे, जो 1993 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां पहली यात्रा होगी, जहां वे व्यापार, ऑटोमोबाइल और रेलवे विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देंगे।

G-7 शिखर सम्मेलन में भारत की बढ़ती भूमिका

यात्रा के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री मोदी एवियां में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच पीएम की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

इस मंच पर प्रधानमंत्री ‘ग्लोबल साउथ’ के हितों और चिंताओं को मजबूती से रखते हुए भारत की बढ़ती कूटनीतिक धमक का प्रदर्शन करेंगे।

प्रौद्योगिकी और प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव

अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, प्रधानमंत्री 18 जून को पेरिस में आयोजित होने वाले यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी कार्यक्रम ‘विवाटेक शिखर सम्मेलन’ में शामिल होंगे।

इस दौरे के दौरान उनका प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है, जो भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक व मानवीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। यह व्यापक यात्रा भारत की रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को नया आयाम प्रदान करेगी।