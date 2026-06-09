सेवा, सुशासन और विकास के 12 गौरवशाली वर्ष: पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां की हासिल

नई दिल्ली, 09 जून (वेब वार्ता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में पीएम मोदी ने ‘सेवा’ को शासन का मूल मंत्र बनाते हुए प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया है।

उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा है, जिससे भारत एक आत्मविश्वासी और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है।

परिवर्तन और प्रगति की ऐतिहासिक यात्रा

भाजपा सरकार के 12 वर्षों के सफर को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प की सिद्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि भारत के परिवर्तन, प्रगति और जन कल्याण की एक ऐतिहासिक गाथा है।

‘जन धन से जन विश्वास’ तक के सफर ने न केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत की है, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की सांस्कृतिक विरासत और सामर्थ्य को भी गौरव प्रदान किया है।

अंत्योदय की भावना से प्रेरित विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस अवसर पर कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत में आए बदलावों के केंद्र में हमेशा गरीब और वंचित वर्ग रहा है। उन्होंने ‘अंत्योदय’ की भावना को सर्वोपरि रखते हुए स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान करने पर जोर दिया है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर, ये 12 वर्ष सुशासन और राष्ट्र प्रथम की अटूट प्रतिबद्धता के सशक्त प्रमाण हैं।