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वडोदरा : स्वच्छता सप्ताह के तहत दानखेड़ा गांव में चला विशेष सफाई अभियान

 ग्रामीणों ने ली स्वच्छता की शपथ, प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत बांटे गए कपड़े के थैले

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वडोदरा : स्वच्छता सप्ताह के तहत दानखेड़ा गांव में चला विशेष सफाई अभियान

गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे “स्वच्छता सप्ताह” अभियान के तहत गुरुवार को वाघोडिया तालुका की दानखेड़ा ग्राम पंचायत में विशेष सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और अधिकारियों ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लेते हुए सफाई अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई।

अभियान के दौरान गांव की सार्वजनिक जगहों, सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सफाई की गई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को कपड़े के थैले वितरित किए गए और उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में वाघोडिया विधायक धर्मेंद्रसिंह वाघेला, तालुका पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयाबेन वसावा, पंचायत के निर्वाचित सदस्य, सरपंच, तालुका विकास अधिकारी आरिफ शेख, पारुल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, डायरेक्टर, शिक्षक, जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों से गांव के जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई। कार्यक्रम का समापन “स्वच्छ तालाब, स्वस्थ गांव” के संदेश के साथ हुआ।

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Tags: Vadodara

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