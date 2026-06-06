सूरत : रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई

सूरत। गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सूरत नगर निगम के एक सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संबंधित अधिकारी ने अपनी वैध आय की तुलना में 70.13 प्रतिशत अधिक संपत्ति एकत्रित की थी। मामले में सूरत शहर एसीबी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

एसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला सूरत नगर निगम में सहायक अभियंता (क्लास-3) के पद पर कार्यरत रहे और वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके रसिकभाई मगनभाई पटेल से संबंधित है। जांच में वर्ष 2011 से 2020 के बीच की उनकी आय और संपत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

नौ वर्षों की वित्तीय जांच में सामने आया मामला

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, 1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान रसिकभाई पटेल की आय, खर्च और संपत्तियों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि इस अवधि में उन्होंने अपनी ज्ञात और वैध आय के स्रोतों की तुलना में लगभग 68.98 लाख रुपये अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित की।

प्रारंभिक आकलन के मुताबिक यह संपत्ति उनकी वैध आय से 70.13 प्रतिशत अधिक है, जिसे एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति की श्रेणी में माना है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एसीबी ने आरोप लगाया है कि एक लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुए रसिकभाई पटेल ने कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस संबंध में सूरत शहर एसीबी के पुलिस निरीक्षक के.जे. धडुक द्वारा आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।

मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की होगी विस्तृत जांच

एसीबी सूत्रों के अनुसार, आगामी जांच में आरोपी की चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, बैंक लॉकरों तथा परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के नाम पर खरीदी गई संभावित बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि जांच के दौरान अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां भी सामने आ सकती हैं।

नगर निगम के कर्मचारियों में चर्चा का विषय बनी कार्रवाई

सूरत नगर निगम के तकनीकी विभाग से जुड़े एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और सरकारी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।