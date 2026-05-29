 सूरत : लोक दृष्टि चक्षु बैंक और रेड क्रॉस चौर्यासी शाखा के प्रयासों से एक ही दिन में चार महिलाओं का देहदान

सूरत में वर्षों से नेत्रदान, देहदान, रक्तदान एवं अंगदान के क्षेत्र में जनजागृति का कार्य कर रही संस्थाओं के प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। लोक दृष्टि चक्षु बैंक एवं रेड क्रॉस चौर्यासी शाखा की प्रेरणा से एक ही दिन में चार महिलाओं का देहदान प्राप्त हुआ, जिसे सेवा और मानवता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

इस अवसर पर डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानव शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देहदान अत्यंत आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और समाजसेवकों के सतत प्रयासों के कारण अब लोग नेत्रदान, देहदान और अंगदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसके माध्यम से जहां नेत्रहीनों को नई रोशनी मिल रही है, वहीं मेडिकल विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आवश्यक सहयोग प्राप्त हो रहा है। साथ ही थैलेसीमिया, सिकल सेल एवं आदिवासी क्षेत्रों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए निरंतर रक्तदान अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

स्वर्गीय गोदावरीबेन विठ्ठलभाई देसाई (76 वर्ष)

मंगलदीप सोसायटी, कडोदरा, सूरत निवासी तथा मूल रूप से राजस्थली, तहसील पालिताणा, जिला अमरेली की रहने वाली स्वर्गीय गोदावरीबेन का देहदान परिवारजनों एवं रेखाबेन काकड़िया की प्रेरणा से नडियाद स्थित डॉ. डी. एन. देसाई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के एनाटॉमी विभाग को समर्पित किया गया। इस दौरान डॉ. जैनम गोडा उपस्थित रहे।

स्वर्गीय सीवुबेन गभरुभाई पटेल (93 वर्ष)

उत्राण स्थित राधे रो-हाउस निवासी एवं मूल निवासी खारा, तहसील लीलिया, जिला अमरेली की स्वर्गीय सीवुबेन का देहदान परिवारजनों की उपस्थिति में किरण मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया गया। इस अवसर पर मथुरभाई सवाणी, डॉ. मुकेशभाई पटेल एवं डॉ. प्रियंकाबेन पटेल उपस्थित रहे।

स्वर्गीय नानुबेन झवेरभाई राजपरा (101 वर्ष)

अब्रामा रोड स्थित अवध पल्स बेरी निवासी तथा मूल निवासी ढसा, जिला बोटाद की स्वर्गीय नानुबेन ने जीवनकाल में ही देहदान का संकल्प लिया था। उनके पुत्रों कालुभाई राजपरा एवं अशोकभाई राजपरा की उपस्थिति में उनका देहदान सूरत सिविल अस्पताल को समर्पित किया गया। इस दौरान डॉ. भारतीबेन महेश्वरी मौजूद रहीं। साथ ही आयोजित रक्तदान शिविर में 48 यूनिट रक्त एकत्र कर रेड क्रॉस ब्लड बैंक को समर्पित किया गया।

स्वर्गीय समझुबेन छगनलाल वेकरिया (82 वर्ष)

वराछा स्थित सहजह पार्क रो-हाउस निवासी एवं मूल निवासी सूरजपुरा, जिला अमरेली की स्वर्गीय समझुबेन का देहदान मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को समर्पित किया गया। इस अवसर पर डॉ. गुप्ता एवं डॉ. मंजू उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान लोक दृष्टि चक्षु बैंक एवं रेड क्रॉस ब्लड बैंक की ओर से दिनेशभाई पटेल, डॉ. भावेश शिंगाला, डॉ. राजकिशोर बेहेरा, डॉ. हरिकृष्ण शिरोया, डॉ. पूर्वी मालविया, डॉ. कोमल देसाई एवं डॉ. पिंकल माथुकिया उपस्थित रहे।

इसके अलावा लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किशोरभाई मांगरोलिया, जोन चेयरमैन जगदीश बोदरा तथा रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किरीट वाकडी, सचिव हितेश वेकरिया एवं पूर्व अध्यक्ष किशोर बलरे ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्माओं को नमन किया।