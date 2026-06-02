सलमान खान ने फिल्म ‘काला हिरण’ के मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

हैदराबाद, 02 जून (वेब वार्ता)। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है।

सलमान की कानूनी टीम ने कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को एक औपचारिक नोटिस भेजा है, जिसमें फिल्म के विकास और प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। नोटिस के अनुसार, यह प्रोजेक्ट अभिनेता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप

सलमान की टीम का तर्क है कि 1998 का काला हिरण शिकार मामला अभी राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में इस विषय पर फिल्म बनाना न केवल न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर है, बल्कि अभिनेता की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मेकर्स सलमान खान के नाम और शोहरत का उपयोग कर व्यावसायिक लाभ उठाने और सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रोड्यूसर की योजना पर ग्रहण

‘उदयपुर फाइल्स’ के बाद प्रोड्यूसर अमित जानी और डायरेक्टर भारत एस. श्रीनाते ने इस फिल्म का ऐलान किया था, जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है।

मेकर्स आगामी 21 जून, 2026 को फिल्म का टीजर रिलीज करने की तैयारी में थे। हालांकि, सलमान खान द्वारा मानहानि और निजता के अधिकारों का हवाला देते हुए नोटिस भेजने के बाद अब फिल्म का भविष्य कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है।