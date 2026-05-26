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राजकोट

 राजकोट डिस्ट्रिक्ट पंचायत की पहली बैठक संपन्न

संजयभाई पिपलिया बने प्रेसिडेंट, सामतभाई बांभवा को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी

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 राजकोट डिस्ट्रिक्ट पंचायत की पहली बैठक संपन्न

राजकोट में नई चुनी गई डिस्ट्रिक्ट पंचायत की पहली बैठक आज डिस्ट्रिक्ट पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने की। बैठक के मुख्य एजेंडे के तहत संजयभाई पिपलिया को डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रेसिडेंट तथा सामतभाई बांभवा को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया।

गौरतलब है कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट पंचायत की कुल 36 सीटों पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल ढाई वर्ष का निर्धारित होता है।

इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने नव-निर्वाचित प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पंचायत के विकास कार्यों को गति देने और जनहित के मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की।

बैठक में नव-निर्वाचित सदस्य, विभिन्न पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आनंदू सुरेश गोविंद, डिप्टी डीडीओ जय गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नई पंचायत के गठन के साथ ही जिले में विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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Tags: Rajkot

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