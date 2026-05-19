पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर उछाल! आज सुबह जारी हुईं नई कीमतें

नई दिल्ली, 19 मई (वेब वार्ता)। भारत में आज 19 मई को पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह-सुबह अपनी नई दरें जारी कर दी हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई का एक नया बोझ आ गया है।

अलग-अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स अलग होने के कारण हर शहर में कीमतों का बदलाव काफी अलग-अलग है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में आज से फ्यूल के नए रेट पूरी तरह से लागू हो चुके हैं।

इसके अलावा जयपुर, पटना, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी कीमतें बदल गई हैं। अगर आप गाड़ी की टंकी फुल कराने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर के नए रेट जरूर चेक कर लें।

भारत के महानगरों में पेट्रोल-डीजल के नए रेट

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 0.87 रुपये महंगा होकर 98.64 रुपये और डीजल 0.91 रुपये बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 0.91 रुपये की बढ़त के साथ 107.59 रुपये और डीजल 0.94 रुपये महंगा होकर 94.08 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

कोलकाता में पेट्रोल 1 रुपये बढ़कर 109.70 रुपये और डीजल 0.94 रुपये चढ़कर 96.07 रुपये पर पहुंच गया है। चेन्नई में पेट्रोल 0.79 रुपये महंगा होकर 104.46 रुपये और डीजल 0.86 रुपये बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

बेंगलुरु में पेट्रोल 0.95 रुपये महंगा होकर 107.12 रुपये और डीजल 0.94 रुपये बढ़कर 95.04 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। नोएडा में पेट्रोल 1.15 रुपये चढ़कर 98.91 रुपये और डीजल 1.22 रुपये बढ़कर 92.21 रुपये प्रति लीटर पर खुलेआम बिक रहा है।

गुरुग्राम में पेट्रोल 0.82 रुपये बढ़कर 99.29 रुपये और डीजल 0.86 रुपये महंगा होकर 91.80 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 0.83 रुपये बढ़कर 98.10 रुपये और डीजल 0.84 रुपये चढ़कर 86.09 रुपये के नए रेट पर आ गया है।

जयपुर में पेट्रोल की कीमत 1.71 रुपये की बड़ी बढ़त के साथ 109.32 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यहां डीजल भी 1.60 रुपये महंगा होकर 94.50 रुपये प्रति लीटर पर धड़ल्ले से बिक रहा है।

पटना में पेट्रोल 1.10 रुपये महंगा होकर 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.08 रुपये बढ़कर 96.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इन दोनों शहरों में तेल की कीमतों में अच्छी खासी और परेशान करने वाली बढ़ोतरी देखी गई है।

क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती हैं। डॉलर और रुपये के एक्सचेंज रेट का भी इन तेल कीमतों पर बहुत गहरा और सीधा असर पड़ता है।

हर राज्य का अपना वैट अलग होता है, इसलिए देश के हर शहर में ईंधन के दाम अलग-अलग देखने को मिलते हैं।

इससे पहले शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की थी। करीब 4 साल बाद ईंधन की कीमतों में ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है।

इससे पहले अप्रैल 2022 में दाम बढ़े थे और चुनाव से पहले मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की मामूली कटौती हुई थी।