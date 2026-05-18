नेपाल में SGADF का स्वर्णिम इतिहास, शिवम ठाकुर के नेतृत्व में भारत को 320+ पदक

नेपाल, 16 मई: शिवम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन (एसजीएडीएफ) ने अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भारत का गौरव अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है।

नेपाल के पोखरा स्थित रंगशाला स्टेडियम में आयोजित 23वीं भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 320 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया।

नेपाल खेल परिषद के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के 360 खिलाड़ियों ने सिलंबम, योग, कराटे और वुशु जैसी खेल विधाओं में भाग लिया। खिलाड़ियों के अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय युवा प्रतिभाएँ अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई ऊँचाइयाँ छूने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इस आयोजन की सबसे विशेष उपलब्धि यह रही कि पहली बार किसी भारतीय खेल संस्था ने एक साथ 360 खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ एसजीएडीएफ ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया।

इस सफलता के प्रेरणास्रोत शिवम ठाकुर हैं, जो स्वयं एक खिलाड़ी होने के कारण खिलाड़ियों की चुनौतियों, आवश्यकताओं और सपनों को गहराई से समझते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच और समर्पित प्रयासों ने एसजीएडीएफ को ऐसा सशक्त मंच बनाया है, जहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान, अवसर और उज्ज्वल भविष्य की दिशा प्राप्त होती है।

शिवम ठाकुर के नेतृत्व में एसजीएडीएफ आज देश की सबसे तेजी से विकसित हो रही खेल संस्थाओं में शामिल है। संस्था के अनुसार अब तक 15 लाख से अधिक छात्र और खिलाड़ी इसकी विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गतिविधियों से लाभान्वित हो चुके हैं। संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र सरकारी सेवाओं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसरों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

एसजीएडीएफ को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से प्रोत्साहन प्राप्त है। साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं—द एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट फॉर ऑल, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर खेल एवं अवकाश सुविधाएँ तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड शारीरिक शिक्षा—से भी मान्यता प्राप्त है।

संस्था के अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रायोजन, छात्रवृत्ति और सरकारी सहायता प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

यही कारण है कि एसजीएडीएफ केवल प्रतियोगिताओं के आयोजन तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों के समग्र विकास, व्यक्तित्व निर्माण और खेल करियर को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है।

आने वाले समय में एसजीएडीएफ एशियाई और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारी कर रहा है, जिससे देश के लाखों खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

नेपाल के पोखरा में स्थापित यह विश्व कीर्तिमान केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शिवम ठाकुर की दूरदर्शिता और एसजीएडीएफ के अथक प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सशक्त नेतृत्व, स्पष्ट लक्ष्य और अटूट संकल्प के बल पर भारत विश्व खेल मंच पर नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकता है।