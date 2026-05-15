व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ “मातृत्व उत्सव” का आयोजन

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में मातृत्व के प्रेम, त्याग, शक्ति और स्नेह को सम्मानित करने हेतु “मातृत्व उत्सव” का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर माताओं और विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने पूरे वातावरण को भावनाओं, खुशी और अपनत्व से भर दिया।

विद्यालय परिसर मुस्कुराहटों और उत्साह से जीवंत हो उठा, जब सभी माताओं और दादियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह आयोजन विशेष रूप से माताओं की उस अमूल्य भूमिका को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया, जो वे अपने बच्चों के जीवन, संस्कारों और सपनों को आकार देने में निभाती हैं। कार्यक्रम ने इस भावना को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया कि माँ केवल बच्चे की पहली शिक्षिका ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा, मार्गदर्शक और शक्ति भी होती है।

कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत समारोह से हुई, जिसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। गीत, नृत्य, भाषण एवं विशेष प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी माताओं के प्रति प्रेम, सम्मान और आभार व्यक्त किया। प्रत्येक प्रस्तुति ने सभी के हृदय को भावुक कर दिया और कार्यक्रम को यादगार बना दिया। माँ और बच्चों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव पूरे आयोजन के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

इस अवसर ने पारिवारिक मूल्यों और भावनात्मक संबंधों के महत्व को भी उजागर किया। माताओं ने विद्यालय द्वारा किए गए इस सुंदर प्रयास की सराहना की, जिसमें उनके योगदान और समर्पण को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान साझा किए गए भावनात्मक और आनंदमयी क्षणों ने विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध को और भी सुदृढ़ किया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती पूर्विका सोलंकी ने मातृत्व के महत्व पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त करते हुए कहा, “माँ का प्रेम वह मजबूत नींव है, जिस पर बच्चे का आत्मविश्वास, संस्कार और सपने निर्मित होते हैं। माताएँ वे निस्वार्थ योद्धा हैं, जो अपने बच्चों के पालन-पोषण, मार्गदर्शन और सफलता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती हैं।

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में हम मानते हैं कि शिक्षा की शुरुआत घर से होती है और एक माँ बच्चे के भविष्य को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी माताओं और दादियों के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जो अपने प्रेम, धैर्य और शक्ति से बच्चों को निरंतर प्रेरित करती हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ऐसे आयोजन विद्यालय और परिवारों के बीच भावनात्मक संबंध को और अधिक मजबूत बनाते हैं। मातृत्व का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रतिदिन उनकी निस्वार्थ सेवा, त्याग और प्रेम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।”

कार्यक्रम का समापन खुशियों, आशीर्वादों और सुंदर यादों के साथ हुआ। यह आयोजन प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता, एकता और भावनात्मक जुड़ाव जैसे मूल्यों का सुंदर उदाहरण बना, जिन्हें व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल अपने विद्यार्थियों और परिवारों में विकसित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है।

“मातृत्व उत्सव” ने एक बार फिर विद्यालय की समग्र विकास, संस्कार आधारित शिक्षा और परिवारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया।