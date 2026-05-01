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सूरत : अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सूरत में ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा श्रमिकों का सम्मान

स्वच्छता कर्मियों को व्यसनमुक्त और आत्मसम्मान का संदेश, समाज में योगदान के लिए जताया आभार

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सूरत : अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सूरत में ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा श्रमिकों का सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में सूरत शहर में ब्रह्माकुमारीज़ की वराछा स्थित शाखा द्वारा सूरत नगर निगम के श्रमिक भाई-बहनों के सम्मान एवं अभिनंदन हेतु एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा की स्मृति के साथ हुई, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया।

इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी तृप्तिबेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया (लोक दृष्टि आई बैंक, रेड क्रॉस ब्लड सेंटर, सह-संयोजक गुजरात सक्षम), सेनेटरी इंस्पेक्टर अकबरी भाई, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक निलेशभाई, डॉ. विनोदभाई तथा अग्रणी व्यवसायी किशोरभाई भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

अपने संबोधन में ब्रह्माकुमारी तृप्तिबेन ने कहा कि श्रमिक समाज की प्रगति के सच्चे आधार स्तंभ हैं। उन्होंने श्रम को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सेवाभाव का माध्यम बताते हुए कहा कि परिश्रम से अर्जित आय परिवार में सुख-शांति लाती है। साथ ही उन्होंने सभी श्रमिकों को व्यसनमुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी।

डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने भी श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यदि वे स्वयं भी व्यसनों से दूर रहकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ बनें, तो उनका जीवन और भी श्रेष्ठ हो सकता है। इस अवसर पर पूर्व मेयर अस्मिताबेन शिरोया की ओर से सूरत को स्वच्छता में अग्रणी स्थान दिलाने के लिए श्रमिकों का आभार व्यक्त किया गया।

कार्यक्रम का स्वागत संबोधन ब्रह्माकुमारी साक्षीबेन ने किया। उन्होंने श्रमिकों को परमात्मा का सच्चा सहयोगी बताते हुए कहा कि समाज की संरचना में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रमिक भाई-बहनों का सम्मान कर उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। उपस्थित जनों ने ऐसे आयोजनों को समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सम्मान की भावना बढ़ाने वाला बताया।

कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी अनीषाबेन, कृपालीबेन एवं सोनलबेन द्वारा सभी को नारों एवं दृढ़ संकल्प की प्रेरणा दी गई। अंत में ब्रह्माकुमारी सोनलबेन ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में मंचासीन सभी महानुभावों को ईश्वरीय स्मृति-चिन्ह एवं प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित सभी श्रमिक भाई-बहनों को तिलक, पुष्प, ब्लेसिंग कार्ड एवं ईश्वरीय भेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया।  इस कार्यक्रम का लाभ लगभग 200 श्रमिक भाई-बहनों ने लिया। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने प्रभु प्रसाद ग्रहण किया।

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Tags: Surat

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