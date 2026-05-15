लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत :  भीषण गर्मी में सरथाना ज़ू में जानवरों के लिए खास इंतज़ाम, बाघ-तेंदुओं के लिए कूलर और पक्षियों के लिए फव्वारे शुरू

सूरत ज़ू में तापमान शहर से 2 डिग्री कम, जानवरों को दिए जा रहे रसदार फल और इलेक्ट्रोलाइट्स

On
सूरत :  भीषण गर्मी में सरथाना ज़ू में जानवरों के लिए खास इंतज़ाम, बाघ-तेंदुओं के लिए कूलर और पक्षियों के लिए फव्वारे शुरू

सूरत। सूरत में बढ़ती गर्मी और लू के बीच सरथाना नेचर पार्क एन्ड ज़ू  में वन्यजीवों को राहत देने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ज़ू प्रशासन ने बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे जानवरों के लिए कूलर, फव्वारे और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है, ताकि भीषण गर्मी का असर कम किया जा सके।

ज़ू प्रशासन के अनुसार, लगातार हरियाली बनाए रखने और नियमित पानी के छिड़काव के कारण ज़ू परिसर का तापमान शहर के औसत तापमान से करीब 2 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। इससे जानवरों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है।

ज़ू में आने वाले पर्यटकों के बीच भी यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि जानवरों के बाड़ों में बड़े पानी के टब रखे गए हैं, जिनमें लगातार ठंडा पानी भरा जा रहा है। इससे जानवरों को सुस्ती और गर्मी से होने वाली परेशानी से बचाने में मदद मिल रही है।

ज़ू गाइड हिना पटेल ने बताया कि बढ़ते तापमान को देखते हुए जानवरों के भोजन में भी बदलाव किया गया है। शाकाहारी जानवरों और पक्षियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तरबूज, गन्ना और अन्य रसदार फल दिए जा रहे हैं। साथ ही सभी जानवरों के पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाया जा रहा है, ताकि उनके शरीर में पानी का संतुलन बना रहे।

ज़ू प्रशासन ने रात के समय भी विशेष व्यवस्था की है। शाम के बाद जब बाघ, सफेद बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी जानवरों को नाइट शेल्टर में रखा जाता है, तब वहां कूलर चलाए जाते हैं।

इसके अलावा भालू और शुतुरमुर्ग जैसे जानवरों और पक्षियों के बाड़ों में लगातार फव्वारे चालू रखे गए हैं, जिससे वे पानी में खेलते और गर्मी से राहत लेते दिखाई दे रहे हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : नगर निगम में प्रशासनिक सख्ती, अनुशासन के लिए पहली बार विस्तृत एसओपी लागू

सूरत : नगर निगम में प्रशासनिक सख्ती, अनुशासन के लिए पहली बार विस्तृत एसओपी लागू

सूरत : भारत विकास परिषद सूरत मेन शाखा की वार्षिक सामान्य सभा सम्पन्न

सूरत : भारत विकास परिषद सूरत मेन शाखा की वार्षिक सामान्य सभा सम्पन्न

सूरत : सर्वधर्म संस्था ने निकाली भव्य गौ सम्मान जागरूकता रैली

सूरत : सर्वधर्म संस्था ने निकाली भव्य गौ सम्मान जागरूकता रैली

सूरत : बाधाओं पर विजय, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की RSM एक्सपेरिमेंटल स्कूल ने चार्मी देसाई की ऐतिहासिक उपलब्धि

सूरत : बाधाओं पर विजय, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की RSM एक्सपेरिमेंटल स्कूल ने चार्मी देसाई की ऐतिहासिक उपलब्धि