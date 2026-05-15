सूरत :  भीषण गर्मी में सरथाना ज़ू में जानवरों के लिए खास इंतज़ाम, बाघ-तेंदुओं के लिए कूलर और पक्षियों के लिए फव्वारे शुरू

सूरत। सूरत में बढ़ती गर्मी और लू के बीच सरथाना नेचर पार्क एन्ड ज़ू में वन्यजीवों को राहत देने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ज़ू प्रशासन ने बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे जानवरों के लिए कूलर, फव्वारे और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है, ताकि भीषण गर्मी का असर कम किया जा सके।

ज़ू प्रशासन के अनुसार, लगातार हरियाली बनाए रखने और नियमित पानी के छिड़काव के कारण ज़ू परिसर का तापमान शहर के औसत तापमान से करीब 2 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। इससे जानवरों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है।

ज़ू में आने वाले पर्यटकों के बीच भी यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि जानवरों के बाड़ों में बड़े पानी के टब रखे गए हैं, जिनमें लगातार ठंडा पानी भरा जा रहा है। इससे जानवरों को सुस्ती और गर्मी से होने वाली परेशानी से बचाने में मदद मिल रही है।

ज़ू गाइड हिना पटेल ने बताया कि बढ़ते तापमान को देखते हुए जानवरों के भोजन में भी बदलाव किया गया है। शाकाहारी जानवरों और पक्षियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तरबूज, गन्ना और अन्य रसदार फल दिए जा रहे हैं। साथ ही सभी जानवरों के पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाया जा रहा है, ताकि उनके शरीर में पानी का संतुलन बना रहे।

ज़ू प्रशासन ने रात के समय भी विशेष व्यवस्था की है। शाम के बाद जब बाघ, सफेद बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी जानवरों को नाइट शेल्टर में रखा जाता है, तब वहां कूलर चलाए जाते हैं।

इसके अलावा भालू और शुतुरमुर्ग जैसे जानवरों और पक्षियों के बाड़ों में लगातार फव्वारे चालू रखे गए हैं, जिससे वे पानी में खेलते और गर्मी से राहत लेते दिखाई दे रहे हैं।