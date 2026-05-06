सूरत में ‘वेल्थ एक्सपो 2026’ का आगाज़, निवेश और फाइनेंशियल ग्रोथ के नए अवसर खुलेंगे

सूरत में निवेश और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा मंच तैयार होने जा रहा है। ‘द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ (SGCCI) और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (JITO) सूरत के संयुक्त तत्वावधान में ‘वेल्थ एक्सपो 2026’ का आयोजन 8 से 10 मई के बीच सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (SIECC) में किया जाएगा।

इस तीन दिवसीय एक्सपो का उद्घाटन 8 मई को प्रख्यात निवेशक सुनील सिंघानिया द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्मल जैन, विशाल मलकान, विकास खेमानी और हितेश दोशी जैसे दिग्गज विशेषज्ञ निवेशकों को मार्गदर्शन देंगे।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि सूरत अब केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि तेजी से उभरता निवेश केंद्र भी बन रहा है। इस एक्सपो का उद्देश्य MSMEs, स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जहां वे फाइनेंशियल संस्थानों, NBFCs और फिनटेक कंपनियों के साथ सीधे जुड़ सकें।

एक्सपो में बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, लीजिंग और फिनटेक सेक्टर की बड़ी प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही, निवेश, IPO, एसेट मैनेजमेंट और डिजिटल बैंकिंग जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप और नॉलेज सेशन आयोजित किए जाएंगे।

8 मई 2026, शुक्रवार

11:00 AM: मिस्टर सुनील सिंघानिया (फाउंडर – एबैकस एसेट मैनेजमेंट)

टॉपिक: इंडियाज़ नेक्स्ट डिकेड - स्मार्ट मनी को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए?

12:00 PM: मिस्टर करण दत्ता (जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पूर्व CBO – एक्सिस म्यूचुअल फंड)

टॉपिक: जियो-पॉलिटिकल बदलावों को समझें और फाइनेंशियल मार्केट पर इसके असली असर को जानें।

9 मई 2026, शनिवार

11:00 AM: मिस्टर संदीप जैन (को-फाउंडर – ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड)

टॉपिक: स्टॉक्स पहचानने की कला और साइंस।

12:00 PM: मिस्टर विशाल बी. मलकान (को-फाउंडर – मलकांसव्यू)

टॉपिक: RSI के साथ टॉप डाउन एनालिसिस - 2026 के लिए टॉप सेक्टर्स की पहचान करना।

4:00 PM: मिस्टर राहुल कपूर जैन (माइंडसेट कोच और लेखक)

टॉपिक: “वेल्थ” से आगे वेल्थ।

रविवार, 10 मई, 2026

11:00 AM: पैनल डिस्कशन – बुल मार्केट से आगे वेल्थ क्रिएशन

स्पीकर: मिस्टर विकास खेमानी (फाउंडर – कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट) और मिस्टर संजय डांगी (फाउंडर – ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर)।

12:00 PM: पैनल डिस्कशन – सस्टेनेबल वेल्थ बनाना: एंटरप्रेन्योर से वेल्थ क्रिएटर तक

स्पीकर: मिस्टर निर्मल जैन (फाउंडर और चेयरमैन – IIFL होल्डिंग्स लिमिटेड) और मिस्टर हितेश दोशी (चेयरमैन – वारी ग्रुप)।

तीन दिनों के दौरान निवेशकों को विशेषज्ञों से सीधे संवाद और वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग का अवसर भी मिलेगा। प्रमुख सत्रों में भारत के अगले दशक में निवेश के अवसर, जियो-पॉलिटिकल प्रभाव, स्टॉक चयन की रणनीतियां और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

यह आयोजन सूरत के निवेशकों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए न केवल नई संभावनाएं खोलेगा, बल्कि उन्हें सही दिशा में निवेश के फैसले लेने के लिए भी प्रेरित करेगा।