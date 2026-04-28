सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी की SCET कॉलेज ने SGCCI महावीर सिंथेसिस अवॉर्ड जीता
सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा 12 अप्रैल, 2026 को आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह में SGCCI गोल्डन जुबली मेमोरियल ट्रस्ट ने सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SCET) को “महावीर सिंथेसिस अवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट/कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2024–25” से सम्मानित किया।
SGCCI गोल्डन जुबली अवॉर्ड्स के अंतर्गत प्राप्त यह सम्मान SCET के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जो संस्थान की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को दर्शाता है।
इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का योगदान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन, शिक्षकों का शोध एवं परामर्श क्षेत्र में योगदान, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन, शिक्षण पद्धति में नवाचार, आधुनिक अधोसंरचना सुविधाएँ, खेलकूद, NSS, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ, पर्यावरण संरक्षण, छात्रों के समग्र विकास एवं प्लेसमेंट सहित अनेक पहलू शामिल हैं।
इस समारोह में सार्वजनिक एजुकेशन सोसायटी के भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्षगण, पदाधिकारी, प्रतिनिधि, सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट, गवर्निंग बॉडी के सदस्य, SCET के प्रिंसिपल, डीन तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
आभार व्यक्त करते हुए SCET ने इस सम्मान के लिए SGCCI का धन्यवाद किया तथा संस्थान की प्रगति में योगदान देने वाले सभी संकाय सदस्यों, छात्रों और पूर्व छात्रों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की।