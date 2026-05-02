सूरत में वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंस का समापन, ₹3.53 लाख करोड़ के 2,792 MoU साइन

सूरत। वाइब्रेंट गुजरात रिजनल कॉन्फ्रेंस 2026 का दो दिवसीय मेगा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसने गुजरात के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सम्मेलन के समापन पर कुल 2,792 समझौता ज्ञापन (MoU) साइन हुए, जिनकी कुल निवेश राशि ₹3.53 लाख करोड़ बताई जा रही है।

सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने उद्योग जगत का उत्साह बढ़ाया। जगत प्रसाद नड्डा ने विशेष अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात आज वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और इसमें सूरत की भूमिका अहम है। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य मंत्रियों ने निवेशकों को हर संभव आधारभूत सुविधाएं और नीतिगत समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

सरकार के अनुसार, गुजरात की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और राज्य की जीडीपी लगभग ₹27.9 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। वक्ताओं ने कहा कि ‘टीम गुजरात’ ने चुनौतियों के बावजूद लगातार विकास की गति बनाए रखी है और अब राज्य वैश्विक स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण गुजरात क्षेत्र में हुए निवेश रहे। भरूच-अंकलेश्वर बेल्ट में नए औद्योगिक प्लांट, सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई अहम समझौते किए गए।

इन निवेश प्रस्तावों के चलते अगले तीन वर्षों में लगभग 2.82 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। इससे न केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि MSME सेक्टर और स्थानीय उद्यमियों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।

सम्मेलन में रवांडा, यूक्रेन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिससे गुजरात की ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ नीति की वैश्विक स्वीकार्यता का अंदाजा मिलता है। खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेशकों ने विशेष रुचि दिखाई।

कार्यक्रम के दौरान B2B और B2G मीटिंग्स, रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट और विभिन्न सेमिनार आयोजित किए गए, जिन्होंने युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को एक मजबूत मंच प्रदान किया। साथ ही, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले MSME और कारीगरों को सम्मानित भी किया गया।

आयोजकों का मानना है कि यह सम्मेलन न केवल निवेश के लिहाज से सफल रहा, बल्कि साउथ गुजरात को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

गुजरात प्रदेश संगठन के अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने कहा कि 2003 में शुरू हुआ वाइब्रेंट समिट का यह सफर साल 2026 में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का पर्याय बन गया है। गुजरात के खुशहाल और क्रिएटिव विकास में वाइब्रेंट समिट का बहुत अहम रोल है। जिससे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ धीरे-धीरे बढ़ी है।

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की इमेज सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उभरी है। गुजरात ट्रेड और बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद जगह के तौर पर उभर रहा है। गुजरात में इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल है, जिसकी वजह से गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया है।

शुरुआत में, इंडस्ट्रीज़ और माइंस डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा ने अपनी वेलकम स्पीच में रीजनल कॉन्फ्रेंस को फायदेमंद बताया और कहा कि पिछले दो दिनों में ‘स्केल और स्किल’ के कॉम्बिनेशन से एंटरप्रेन्योर्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया गया है।

साउथ गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और युवा एंटरप्रेन्योर्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने की सफल कोशिश की गई। यहां B2B, B2G, रिवर्स बायर्स सेलर्स मीट और सेमिनार की एक सीरीज ने भी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दी है। इस मौके पर मंत्रियों और खास लोगों ने अलग-अलग कैटेगरी में बेस्ट MSE और MSME अवॉर्ड दिए।

इसके अलावा, हैंडीक्राफ्ट कारीगरों, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया। ऑरो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को धन्यवाद देकर सम्मानित किया गया। खास लोगों ने साउथ गुजरात की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और VGRC के विजन को दिखाने वाली एक खास सोविनियर जारी की।

इस मौके पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतूभाई वघानी, वॉटर सप्लाई मिनिस्टर कुंवरजीभाई बावलिया, ऑरो यूनिवर्सिटी के फाउंडर हसमुख रामा, लैब में बने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट स्मित पटेल, बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव, चैंबर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव, बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे।