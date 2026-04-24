सूरत : सूरत शहर-जिले में 26 अप्रैल को लोकल बॉडी चुनाव, प्रशासन पूरी तरह तैयार

सूरत। सूरत शहर और जिले में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट चुनाव 26 अप्रैल, रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इस चुनाव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगरपालिकाओं, जिला पंचायत और तालुका पंचायत की विभिन्न सीटों पर मतदान होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौरभ पारधी, पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत और जिला पुलिस प्रमुख राजेश गढ़िया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, सूरत नगर निगम के 30 वार्डों में 483 उम्मीदवार, चार नगरपालिकाओं में 224 उम्मीदवार, जिला पंचायत की 88 सीटों पर और तालुका पंचायत की 513 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

कुल 24.76 लाख से अधिक मतदाता नगर निगम क्षेत्र में मतदान करेंगे, जबकि नगरपालिकाओं, जिला पंचायत और तालुका पंचायत मिलाकर लाखों मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे।

जिला पंचायत की 36 सीटों में से 4 सीटें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, जबकि शेष 32 सीटों पर मतदान होगा। इसी प्रकार नगरपालिकाओं की 16 सीटें और तालुका पंचायत की 21 सीटें भी निर्विरोध घोषित की गई हैं।

मतदान के लिए शहर में 2,610 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर पेयजल, मेडिकल किट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। EVM मशीनों की सीलिंग पूरी कर उन्हें सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है, वहीं जरूरत के लिए रिजर्व मशीनें भी तैयार रखी गई हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में 9,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उनकी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम नियुक्त की गई है। इसके अलावा 565 वाहनों से पेट्रोलिंग, 50 विशेष टीमें, QRT और चेकपोस्ट के जरिए पूरे शहर में निगरानी रखी जाएगी।

चुनाव के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CCTV कैमरे, बॉडी-वॉर्न कैमरे और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। असामाजिक तत्वों के खिलाफ पहले से ही सख्त कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों पर निवारक कदम उठाए गए हैं।

प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर या झिझक के मतदान करें और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अवसर में बढ़-चढ़कर भाग लें। चुनाव परिणाम 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे।