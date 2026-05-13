सूरत : सुदामा ट्रस्ट की अनूठी पहल; स्मीमेर मेडिकल कॉलेज में मृतकों के सम्मान हेतु शुरू हुआ “कफन अर्पण सेवा” अभियान

सूरत के सुदामा ट्रस्ट द्वारा चि. प्रिन्स देसाई का जन्मदिन अनोखी सेवा भावना और मानवता के संदेश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्मीमेर मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम विभाग में आने वाले मृतकों के लिए 251 कफन अर्पित किए गए। इस पहल को समाज में संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायी उदाहरण माना जा रहा है।

सुदामा ट्रस्ट के युवा सदस्यों द्वारा लगातार मानवतावादी और सामाजिक सेवा के कार्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में ट्रस्ट से जुड़े जयेशभाई देसाई एवं रीटाबेन देसाई ने अपने पुत्र चि. प्रिन्स देसाई का जन्मदिन विशेष सेवा कार्य के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

सुदामा ट्रस्ट के विपुलभाई देसाई एडवोकेट ने इस आयोजन को स्थायी सेवा परियोजना का रूप देते हुए स्मीमेर मेडिकल कॉलेज, सहारा दरवाजा स्थित पोस्टमार्टम विभाग में मृतकों के शवों पर ओढ़ाने के लिए कफन वितरण योजना तैयार की। इस सेवा का उद्देश्य दुर्घटना, आत्महत्या अथवा अन्य परिस्थितियों में मृत व्यक्तियों के सम्मान को बनाए रखना तथा उनके परिजनों को कठिन समय में आर्थिक और मानवीय सहयोग प्रदान करना है।

लोक दृष्टि चक्षु बैंक के अध्यक्ष, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एवं सूरत होमगार्ड्स के कमांडेंट डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया ने बताया कि प्रिन्स देसाई के जन्मदिन के अवसर पर 251 कफन स्मीमेर मेडिकल कॉलेज को समर्पित किए गए। इस दौरान लोक दृष्टि चक्षु बैंक के उपाध्यक्ष दिनेशभाई जोगाणी और ग्रीन पार्क ग्रुप के राजेशभाई पटेल भी उपस्थित रहे।

सुदामा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयेशभाई देसाई ने इस सेवा अभियान को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रस्ट के युवा सदस्य भी इस मानवीय कार्य में सक्रिय सहयोग देंगे, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।

इस अवसर पर स्मीमेर के आर.एम.ओ. राणा साहेब तथा डॉ. संदीप लाहोटी ने सुदामा ट्रस्ट की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिदिन स्मीमेर में 10 से अधिक मृतकों के लिए कफन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में ट्रस्ट का यह सहयोग अत्यंत उपयोगी और समाजहितकारी साबित होगा।

उन्होंने कहा कि आज जहां जन्मदिन समारोहों में अनावश्यक खर्च बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रिन्स देसाई ने सेवा और मानवता को प्राथमिकता देकर समाज के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। परिवारजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सुदामा ट्रस्ट के “कफन अर्पण सेवा” अभियान के निरंतर सफल और विस्तारित होने की कामना की।