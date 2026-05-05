सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मंज़ूरी: ₹364 करोड़ से 5 पुल और हाईवे चौड़ीकरण का काम तेज़ होगा

सूरत। शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सूरत क्षेत्र में कुल 5 नए पुलों के निर्माण और एक महत्वपूर्ण हाईवे के चौड़ीकरण को स्वीकृति दी है।

NHAI की सूरत इकाई के परियोजना निदेशक संजय यादव के अनुसार, खाजोद, अभवा, हजीरा-कवास चौराहा (रिलायंस कंपनी गेट के पास) और उभराट-सूरत मार्ग (मिंढोला नदी के पास) सहित कुल पांच स्थानों पर पुलों का निर्माण किया जाएगा।

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹332 करोड़ है। इसके अलावा, हजीरा से इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए ₹32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इन परियोजनाओं की प्रगति और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए NHAI कार्यालय में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिन GIDC क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और दुर्घटनाओं पर विशेष चर्चा हुई। खासकर सचिन गेट-1 पर ट्रैफिक जाम और गेट-2 पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई।

इस संबंध में सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के नेताओं—मयूर गोलवाला, मितुल मेहता, नीलेश गामी और किशोर पटेल—ने विधायक संदीपभाई देसाई को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद यह बैठक बुलाई गई।

बैठक में NHAI के प्रबंधक अजय सोनी और सचिन GIDC सोसाइटी के अध्यक्ष किशोरभाई पटेल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान किया जाएगा।

इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात सुगम होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।