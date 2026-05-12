सूरत : अडाजन हेल्थ सेंटर की जर्जर सीढ़ियां बनीं खतरा

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करता है, लेकिन निगम के कुछ हेल्थ सेंटरों की बदहाल स्थिति अब मरीजों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनती जा रही है।

ऐसा ही मामला अडाजन हेल्थ सेंटर से सामने आया है, जहां टूटी और जर्जर सीढ़ियां मरीजों तथा आने-जाने वालों के लिए जोखिम बन गई हैं।

रांदेर ज़ोन स्थित इस हेल्थ सेंटर में प्रतिदिन करीब 200 मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन हेल्थ सेंटर के प्रवेश द्वार के पास बनी सीढ़ियां कई जगह से टूटी और उखड़ी हुई हैं, जिससे लोगों के फिसलने या पैर फंसने का खतरा लगातार बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीढ़ियों की हालत लंबे समय से खराब है, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

लोगों का कहना है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं कराई गई, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले मानसून में बारिश के कारण सीढ़ियां और अधिक फिसलनभरी हो जाएंगी, जिससे मरीजों के घायल होने की आशंका बढ़ जाएगी।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन से मांग की है कि अडाजन हेल्थ सेंटर की टूटी सीढ़ियों की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।