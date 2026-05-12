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धर्मशाला में पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार: दिल्ली कैपिटल्स ने रचा इतिहास

कप्तान अय्यर ने खराब फील्डिंग और दिशाहीन गेंदबाजी को ठहराया हार का जिम्मेदार

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धर्मशाला में पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार: दिल्ली कैपिटल्स ने रचा इतिहास

धर्मशाला, 12 मई (वेब वार्ता)। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 3 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने प्रियांश (56) और कप्तान अय्यर (59) के शानदार अर्धशतकों की मदद से 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था।

हालांकि, दिल्ली ने अक्षर पटेल और डेविड मिलर की तूफानी पारियों के दम पर 6 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। यह धर्मशाला के मैदान पर आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया है, जिसने पंजाब की उम्मीदों को करारा झटका दिया है।

लगातार चौथी हार के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 210 रनों का बचाव न कर पाना गेंदबाजों और फील्डरों की विफलता है।

अय्यर के अनुसार, पिच पर असमान उछाल और सीम मूवमेंट को देखते हुए यह स्कोर जीत के लिए पर्याप्त से 30 रन अधिक था। कप्तान ने दुख जताते हुए कहा कि ओस के कारण तेज गेंदबाजों को परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन टीम अपनी बुनियादी रणनीति और सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने में पूरी तरह नाकाम रही, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।

मैच के बाद युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी न देने के सवाल पर अय्यर ने स्पष्ट किया कि पिच की स्थिति को देखते हुए तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया गया था, लेकिन वे योजना के मुताबिक ‘हार्ड लेंथ’ पर गेंद नहीं डाल सके। पंजाब की फील्डिंग ने भी अहम मौकों पर निराश किया, जिससे दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिला।

इस हार के साथ पंजाब की प्लेऑफ की राह और मुश्किल हो गई है। अब टीम को अपने आगामी मुकाबलों में बने रहने के लिए गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के स्तर में आमूल-चूल सुधार करने की सख्त जरूरत है।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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