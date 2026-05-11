रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली रोमांचक हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई मुंबई इंडियंस

रायपुर, 11 मई (वेब वार्ता)। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस (एमआई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों 2 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

इस हार के साथ ही पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। 166 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए मुंबई ने मैच को आखिरी गेंद तक खींचा, लेकिन अंततः जीत बेंगलुरु के पक्ष में रही।

कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि टीम बल्लेबाजी के दौरान 10-15 रन कम बना पाई, जो हार का मुख्य कारण बना।

मैच के दौरान मुंबई की ओर से तिलक वर्मा (57 रन) और नमन (47 रन) ने जुझारू पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। गेंदबाजी में कॉर्बिन बॉश ने घातक प्रदर्शन करते हुए चार विकेट चटकाए और मैच को अंत तक जीवित रखा।

सूर्यकुमार यादव ने युवा ऑलराउंडर राज बावा की भी विशेष सराहना की, जिन्होंने अंतिम ओवर में 15 रनों का बचाव करते हुए लगभग मैच मुंबई की झोली में डाल ही दिया था। हालांकि, भुवनेश्वर कुमार के निर्णायक छक्के ने बाजी पलट दी। हार के बावजूद कप्तान ने दबाव के क्षणों में युवा खिलाड़ियों के संयम और सुधार की जमकर तारीफ की।

मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। अब तक खेले गए 11 मुकाबलों में टीम केवल तीन मैचों में जीत दर्ज कर सकी है और 6 अंकों के साथ तालिका में नौवें स्थान पर बनी हुई है।

सूर्यकुमार यादव ने स्वीकार किया कि इस तरह टूर्नामेंट से बाहर होना उनके लिए और टीम के लिए पचा पाना मुश्किल है, क्योंकि मुंबई हमेशा प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार रही है।

उन्होंने प्रशंसकों को भरोसा दिलाया कि टीम इस खराब प्रदर्शन से सीख लेगी और अगले सीजन में और भी अधिक मजबूती के साथ मैदान पर वापसी करेगी। अभी मुंबई के तीन मैच शेष हैं, जिन्हें वे सम्मान के साथ जीतना चाहेंगे।

धर्मशाला में आज दिल्ली और पंजाब के बीच कांटे की टक्कर, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को जीतना होगा अनिवार्य धर्मशाला, 11 मई (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) से होगा।

धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब की टीम अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगी।

टूर्नामेंट की शुरुआत में सात में से छह मैच जीतने वाली पंजाब को पिछले तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में 10 मैचों में 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह आसान करने हेतु यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है।

दूसरी ओर, अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह ‘करो या मरो’ की स्थिति है। 11 मैचों में केवल चार जीत के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद दिल्ली अगर आज हारती है, तो वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी।

यदि वे अपने बाकी सभी मैच जीत भी लेते हैं, तो भी वे अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे, जिससे उनकी किस्मत दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर करेगी। दिल्ली की टीम इस सीजन में निरंतरता के लिए जूझती नजर आई है, लेकिन आज के महत्वपूर्ण मैच में वे उलटफेर करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।

इतिहास की बात करें तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा बराबरी का रहा है। आईपीएल के अब तक के सफर में दोनों टीमें 35 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेली हैं, जिसमें पंजाब ने 18 और दिल्ली ने 17 बार जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि धर्मशाला के मैदान पर भी दोनों का पलड़ा 2-2 की बराबरी पर है।

आंकड़ों का यह मामूली अंतर एक बेहद रोमांचक मुकाबले का संकेत दे रहा है। धर्मशाला की तेज पिचों पर अर्शदीप सिंह और मिशेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों की भूमिका अहम होगी, जबकि फैंस को डेविड मिलर और शशांक सिंह जैसे बल्लेबाजों से आतिशी पारी की उम्मीद है।