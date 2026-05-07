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हैदराबाद की तूफानी जीत के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग को ठहराया हार का जिम्मेदार

कैच छोड़ना पड़ा भारी, कूपर कोनोली का शतक भी नहीं बचा पाया मैच

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हैदराबाद की तूफानी जीत के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग को ठहराया हार का जिम्मेदार

हैदराबाद, 07 मई (वेब वार्ता)। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 33 रनों से मात दी।

हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 235 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। मैच के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्वीकार किया कि खराब फील्डिंग और शुरुआत में ही ईशान किशन व हेनरिक क्लासेन के कैच छोड़ना हार का सबसे बड़ा कारण बना।

इन जीवनदानों का फायदा उठाकर किशन ने 55 और क्लासेन ने 69 रनों की आक्रामक पारियां खेलीं, जिससे पंजाब मैच से पूरी तरह बाहर हो गया।
236 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही।

हैदराबाद के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी करते हुए मात्र सात गेंदों के भीतर ही दोनों सलामी बल्लेबाजों, प्रियांश और प्रभसिमरन को पवेलियन भेज दिया। पावरप्ले के दौरान ही कप्तान श्रेयस अय्यर का महत्वपूर्ण विकेट गिरने से टीम बैकफुट पर आ गई। छह ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 57/3 था।

अय्यर ने कहा कि विकेट दूसरी पारी में धीमा होता गया और शुरुआती झटकों के बाद इतने बड़े स्कोर का पीछा करना नामुमकिन जैसा हो गया था।
मुश्किल हालात में युवा खिलाड़ी कूपर कोनोली ने साहस दिखाते हुए नाबाद 107 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।

श्रेयस अय्यर ने कोनोली की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें दबाव में खेलने वाला बेहतरीन खिलाड़ी बताया। कप्तान ने टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि सीजन की अच्छी शुरुआत के बावजूद इस हार ने टीम की कमियों को उजागर कर दिया है।

यदि पंजाब को टूर्नामेंट में बने रहना है, तो उन्हें अपनी फील्डिंग और मध्यक्रम की बल्लेबाजी में तत्काल सुधार करना होगा।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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