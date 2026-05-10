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सूरत

सूरत एयरपोर्ट के उद्यान क्षेत्र में घास काटने के दौरान महिला श्रमिक को सांप ने काटा, हालत स्थिर

मेडिकल टीम ने तत्काल पहुंचाकर कराया उपचार

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सूरत एयरपोर्ट के उद्यान क्षेत्र में घास काटने के दौरान महिला श्रमिक को सांप ने काटा, हालत स्थिर

सूरत एयरपोर्ट के बाहर उद्यान क्षेत्र में कार्यरत एक महिला श्रमिक को घास काटने के दौरान सांप ने काट लिया। घटना 09 मई 2026 को प्रातः लगभग 09:25 बजे हुई।  प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुश्री पायल, जो जैना कंपनी के अंतर्गत श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, एयरपोर्ट के गार्डन क्षेत्र में घास काट रही थीं। इसी दौरान उन्हें कथित तौर पर सांप ने काट लिया।

घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ने तत्काल एयरपोर्ट मेडिकल टीम को सूचित किया। मेडिकल टीम ने मौके पर पहुँचकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया। इसके बाद घायल महिला को एम्बुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल, सूरत भेजा गया, जहाँ उनका आगे का उपचार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला श्रमिक की स्थिति वर्तमान में स्थिर है और वह चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

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Tags: Surat

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