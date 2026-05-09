सूरत : एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 8 किलो हाइड्रोपोनिक वीड के साथ यात्री हिरासत में

सूरत। सूरत एयरपोर्ट पर निदेशालय राजस्व खुफिया (डीआरआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (हाइब्रिड गांजा) बरामद कर एक यात्री को हिरासत में लिया है।

बरामद मादक पदार्थ की सरकारी कीमत करीब 2.80 करोड़ रुपये तथा अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम 9 मई 2026 को सुबह से ही सूरत एयरपोर्ट पर तैनात थी। जानकारी के अनुसार, Air India Express की फ्लाइट संख्या IX-1292 के दिल्ली से सूरत पहुंचने से पहले ही निगरानी बढ़ा दी गई थी।

एयरलाइन स्टाफ की मदद से चार संदिग्ध यात्रियों की पहचान कर उन्हें घरेलू आगमन क्षेत्र में विस्तृत जांच के लिए ले जाया गया।

जांच के दौरान तीन यात्रियों के सामान से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं एक यात्री के चेक-इन बैग से नौ वैक्यूम-पैक अपारदर्शी पॉलीथीन पैकेट बरामद किए गए। इन पैकेटों में हरे रंग का पत्तेदार पदार्थ मिला, जो प्रथम दृष्टया हाइड्रोपोनिक वीड प्रतीत हुआ।

क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (RFSL) द्वारा किए गए प्रारंभिक रासायनिक परीक्षण में बरामद पदार्थ की पुष्टि कैनाबिस (हाइड्रोपोनिक वीड/मारिजुआना) के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी यात्री ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ की ढुलाई में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

वजन और प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीआरआई ने आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

डीआरआई अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सूरत एयरपोर्ट पर सभी एजेंसियां अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही हैं।