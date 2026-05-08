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सूरत

सूरत :  राज्य स्तरीय सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न, विशेषज्ञों ने दिए आधुनिक सहकारिता के गुर

तीन दिवसीय कार्यक्रम में सहकारी कानून, प्रबंधन और ग्रामीण संस्थाओं को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन

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सूरत :  राज्य स्तरीय सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न, विशेषज्ञों ने दिए आधुनिक सहकारिता के गुर

सूरत जिले के कामरेज चार रास्ता स्थित श्री दगो पटेल सहकारी प्रबंधन केंद्र में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा 6 से 8 मई तक राज्य सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए तीन दिवसीय “प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम” आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष घनश्यामभाई अमीन, मंत्री भीखूभाई पटेल तथा अरविंदभाई तागड़िया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षुओं को सहकारिता क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यक्रम के दौरान सहकारी क्षेत्र और बैंकिंग जगत के कई विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। बैंकिंग विशेषज्ञ आर.पी. रावल, भरूच जिला सहकारी बैंक के सलाहकार एवं गुजरात अर्बन बैंक फेडरेशन के सीईओ जे.वी. शाह सहित कई सहकारी अधिकारियों ने सहकारी प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया।

समापन समारोह में राज्य सहकारी संघ के पूर्व सहकारी प्रशिक्षक एवं वराछा सहकारी बैंक के संस्थापक अध्यक्ष सहकारिता अग्रदूत पी.बी. ढाकेचा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार जे.जे. शाह, सूरत जिला सहकारी बैंक के सीईओ महावीर सिंह, सुमुल डेयरी के अधिकारी आर.सी. पटेल, सीडी विभाग के प्रबंधक सुनीलभाई पटेल तथा पूर्व महाप्रबंधक मणिभाई पटेल ने भी सहभागिता की और विभिन्न विषयों पर आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

अपने संबोधन में पी.बी. ढाकेचा ने कहा कि सहकारिता गतिविधियों में कार्य करना एक पवित्र सेवा है, क्योंकि सहकारी संस्थाएं समाज और लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निरीक्षक और प्रशिक्षक को गांवों की प्राथमिक सहकारी समितियों तक पहुंचकर सदस्यों, समिति पदाधिकारियों और प्रबंधकों को सहकारी कानूनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन प्रणाली की जानकारी देनी चाहिए।

उन्होंने युवाओं और नए सदस्यों को सहकारिता क्षेत्र से जुड़ने के लाभों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। साथ ही आधुनिक तकनीक और उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कर सहकारी संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार जे.जे. शाह ने भी सहकारी कानूनों की विस्तार से जानकारी देते हुए गांव स्तर के मंत्रियों और प्रबंधकों से इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

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Tags: Surat

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