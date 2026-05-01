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सूरत : शहर का अगला मेयर कौन? भाजपा में सेंस प्रक्रिया, महिला दावेदारों पर टिकी निगाहें

रिकॉर्ड 115 सीटों के बाद मेयर पद महिला के लिए तय, उधना भाजपा कार्यालय में रायशुमारी से बनेगा पैनल

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सूरत : शहर का अगला मेयर कौन? भाजपा में सेंस प्रक्रिया, महिला दावेदारों पर टिकी निगाहें

सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड 115 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब नए बोर्ड गठन की तैयारियों में जुट गई है। गजट जारी होने के बाद नगर निगम में नए कार्यकाल की शुरुआत होगी और इसके साथ ही शहर को नई मेयर मिलने जा रही है।

इस बार मेयर पद महिला (जनरल) के लिए आरक्षित होने के कारण यह तय है कि सूरत की छठी महिला मेयर का चयन होगा। चुनाव में  भाजपा की 58 महिला पार्षद जीतकर आई हैं, ऐसे में मेयर पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं और पार्टी के अंदर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।

मेयर सहित अन्य पदाधिकारियों के चयन से पहले भाजपा द्वारा ‘सेंस प्रक्रिया’ अपनाई जा रही है। यह प्रक्रिया शनिवार, 2 मई 2026 को सुबह 10 बजे उधना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसमें पार्टी के ऑब्जर्वर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद, विधायक और शहर संगठन के पदाधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों से राय लेंगे।

इस प्रक्रिया के बाद एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, रूलिंग पार्टी लीडर और अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

लगातार सातवीं बार सत्ता में आई भाजपा के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखते हुए योग्य चेहरों को जिम्मेदारी सौंपना है। आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसले सूरत के अगले पांच वर्षों के प्रशासनिक और विकासात्मक दिशा को तय करेंगे।

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Tags: Surat

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