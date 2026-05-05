सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुंबई के नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में सात दिन की आर्ट एग्ज़िबिशन शुरू

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने आज से मुंबई के वर्ली में नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में सात दिन की 'आर्ट एग्ज़िबिशन' शुरू की है। यह एग्ज़िबिशन आर्ट लवर्स के लिए 11 मई, 2026 तक खुली रहेगी।

इस एग्ज़िबिशन का उद्घाटन इंडियन मर्चेंट चैंबर की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट सुश्री राज्य लक्ष्मी राव के शुभ हाथों से हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा, "आर्ट इमोशंस से जुड़ी होती है।

आर्ट आत्मा की फीलिंग है और जो भी इस फीलिंग को महसूस करता है, वह आर्टिस्ट के काम में झलकती है। अगर देश के बड़े चैंबर्स एक साथ आएं और मिलकर ऐसे इवेंट्स ऑर्गनाइज़ करें, तो खास नतीजे मिल सकते हैं।" लायंस इंटरनेशनल के पूर्व सीईओ, मिस्टर नेविल मेहता, इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थे।

चैंबर के प्रेसिडेंट, मिस्टर निखिल मद्रासी ने इस मौके पर कहा, "चैंबर आर्ट को एक इंडस्ट्री का दर्जा भी देता है। इस साल स्केट कॉलेज, वनिता विश्राम और अहमदाबाद और सूरत में संस्कृत आर्ट फेस्टिवल के बाद यह इस सीरीज़ में हमारी पांचवीं कोशिश है।"

उन्होंने सभी आर्ट लवर्स को इस एग्ज़िबिशन को देखने के लिए दिल से इनवाइट किया है। पहले ही दिन 1200 से ज़्यादा आर्ट लवर्स ने एग्ज़िबिशन देखी।

इस सात दिन की एग्ज़िबिशन में सूरत और गुजरात के जाने-माने आर्टिस्ट अपनी अनोखी कलाकृतियां दिखा रहे हैं, जिनमें भावना बचकानीवाला, डिनाल पटेल, दीपिका ढीम्मर, डॉ. बिजल लशकरी, डॉ. हिमांशु शाह, डॉ. समीर शाह, फाल्गुनी अरोड़ा, फाल्गुनी देसाई, हर्षा लखानी, हेमंत मद्रासी, जय गोहिल, जिग्नेश जरीवाला, मानसी विरानी, ​​मोलश्री अंबस्था, नीता वखारिया, राधा, सीमा गुप्ता, शैलेश टंडेल, शेफाली गुप्ता, तेजल मोदी, उर्वशी पारेख, विजय पटेल, विनय सुखियाजीवाला और विनीता कुमारी शामिल हैं।

उद्घाटन के मौके पर चैंबर की आर्ट एंड कल्चर कमेटी की चेयरपर्सन स्वाति सेठवाला, मानसी विरानी, ​​चैंबर के ऑनरेरी सेक्रेटरी बिजल जरीवाला, पूर्व ऑनरेरी सेक्रेटरी दीपक सेठवाला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।