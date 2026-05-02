सूरत चैंबर ऑफ कॉमर्स मैनेजिंग कमिटी चुनाव में ‘सहकार पैनल’ की जीत, सभी 44 उम्मीदवार विजयी

सूरत। सधर्न गुजरात चैंबर ऑफ कोमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज (एसजीसीसीआई) की मैनेजिंग कमिटी लाईफ केटेगरी सदस्यों के चुनाव में ‘सहकार पैनल’ ने एकतरफा जीत दर्ज करते हुए सभी 44 सीटों पर कब्जा कर लिया।

शनिवार, 2 मई 2026 को लाइफ कैटेगरी के रिक्त 44 पदों के लिए चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें कुल 48 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव अधिकारी विजय मेवावाला के अनुसार, मतदान प्रक्रिया सूरत के सरसाना स्थित एग्जीबिशन सेंटर में संपन्न हुई, जहां केवल लाइफ कैटेगरी के सदस्यों को मतदान का अधिकार था।

चुनाव में कुल 2072 मतदाताओं ने भाग लिया। प्रत्येक मतदाता को 44 वोट देना अनिवार्य था, जबकि इससे कम या अधिक वोट देने पर मत को अमान्य घोषित किया गया।

मतदान के बाद कुल 2072 बैलेट पेपरों की जांच की गई, जिनमें से 214 मत अमान्य पाए गए, जबकि 1858 मत वैध घोषित किए गए। इसके बाद वैध मतों की गिनती शुरू की गई, जिसमें ‘सहकार पैनल’ के सभी 44 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए।

इस परिणाम के साथ ही चैंबर की मैनेजिंग कमिटी में सहकार पैनल का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया है, जिससे आगामी कार्यकाल में नीतिगत निर्णयों और औद्योगिक गतिविधियों पर इस पैनल का प्रभाव साफ नजर आएगा।