सूरत : 66वें गुजरात गौरव दिवस पर सूरत में आधुनिक हथियारों की मेगा प्रदर्शनी शुरू

सूरत। 66वें गुजरात गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के तहत सूरत के अठवालाइन्स स्थित इंडोर स्टेडियम में पुलिस विभाग द्वारा तीन दिवसीय मेगा हथियार प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है।

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी और पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत ने किया। यह प्रदर्शनी 1 मई तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा बलों की आधुनिक क्षमताओं और तकनीकी संसाधनों से अवगत कराना तथा पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करना है।

प्रदर्शनी में अत्याधुनिक हथियारों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है, जिनमें असॉल्ट राइफलें, स्नाइपर गन, सब-मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर प्रमुख हैं। इसके अलावा गुजरात पुलिस के विशेष दस्ते—चेतक कमांडो और एटीएस—भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं।

साथ ही, बम निरोधक दस्ते (BDDS) के हाई-टेक रोबोट और विशेष सुरक्षा सूट, मरीन टास्क फोर्स व SDRF की स्पेशल बोट्स, डाइविंग उपकरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े रेस्क्यू उपकरण भी प्रदर्शनी में शामिल हैं।

आधुनिक दौर के अपराधों से निपटने के लिए उपयोग में लाई जा रही तकनीकों को भी यहां प्रदर्शित किया गया है। साइबर क्राइम सेल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने में इस्तेमाल होने वाले उन्नत उपकरण और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत ‘शी-टीम’ की गतिविधियों का भी विस्तृत परिचय कराया गया है।

प्रदर्शनी छात्रों और आम नागरिकों के लिए एक शैक्षणिक अवसर साबित हो रही है, जहां प्रशिक्षित पुलिसकर्मी हर स्टॉल पर सरल भाषा में हथियारों और तकनीक की जानकारी दे रहे हैं।

यह प्रदर्शनी अठवालाइन्स इंडोर स्टेडियम में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खुली रहेगी और इसमें प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है।