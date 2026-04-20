‘भारत के सबसे बड़े कुंवारे के साथ…’, वरुण धवन ने सलमान खान संग डांस पर जताई घबराहट

मुंबई, 20 अप्रैल (वेब वार्ता)। वरुण धवन ने ‘व्याह करवा दो जी’ गाने का BTS वीडियो शेयर किया, जिसमें सलमान खान के साथ डांस करते हुए वह घबराते नजर आए। मजेदार माहौल और वरुण धवन और सलमान खान की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया।

वरुण धवन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के गाने ‘व्याह करवा दो जी’ का बिहाइंड द सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में शूटिंग के दौरान की मस्ती, रिहर्सल और कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। वीडियो में खास बात यह रही कि सलमान खान भी नजर आए, जिनके साथ डांस करते हुए वरुण थोड़े नर्वस दिखाई दिए। हालांकि सेट का माहौल बेहद हल्का-फुल्का और मजेदार था।

वीडियो में वरुण धवन अपना डांस शॉट पूरा करते हैं, जिसके बाद सलमान खान मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि यह रिहर्सल है? तो फिर ठीक है। उनकी यह बात सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं।

इस पोस्ट के कैप्शन में वरुण ने मजाक करते हुए लिखा कि भारत के सबसे बड़े कुंवारे के साथ डांस करते समय मुझे हमेशा घबराहट होती है। उनका यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर यह क्लिप खूब शेयर की जा रही है।

गाने में दिखेगी शादी वाली वाइब

‘व्याह करवा दो जी’ एक फुल-ऑन वेडिंग सॉन्ग है, जिसमें मृणाल ठाकुर भी वरुण के साथ नजर आ रही हैं। इस गाने को मीका सिंह और असीस कौर ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल वायु ने लिखे हैं।

मीका सिंह के मुताबिक, यह गाना शादी के हर फंक्शन में जान डाल देगा और लोगों को झूमने पर मजबूर करेगा। वहीं असीस कौर ने भी कहा कि शादी के गाने गाना किसी भी सिंगर के लिए खास अनुभव होता है। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का निर्देशन डेविड धवन कर रहे हैं, जो अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर हैं।

स्टारकास्ट और रिलीज डेट

फिल्म में मौनी रॉय, चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और अली असगर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फैंस इसके गानों और स्टारकास्ट को लेकर पहले ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

वरुण धवन की एनर्जी और सलमान खान की मौजूदगी ने इस गाने को और खास बना दिया है। अब फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, जो कॉमेडी और म्यूजिक का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश करने वाली है।