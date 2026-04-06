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दिल्ली की शाही शादी में शाहरुख-सलमान की जोड़ी ने लूटी महफिल

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी समेत कई दिग्गज हस्तियां हुईं शामिल, ‘धुरंधर 2’ के प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी आए नजर

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दिल्ली की शाही शादी में शाहरुख-सलमान की जोड़ी ने लूटी महफिल

नई दिल्ली, 06 अप्रैल (वेब वार्ता)। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक मशहूर पत्रकार की बेटी की शादी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस भव्य समारोह में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार, शाहरुख खान और सलमान खान की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए।

‘किंग खान’ ब्लैक सूट और अपने सिग्नेचर सॉल्ट-एंड-पेप्पर लुक में बेहद रॉयल नजर आए, वहीं सलमान खान अपनी बहन अर्पिता और जीजा आयुष शर्मा के साथ क्लासिक फॉर्मल अवतार में पहुँचे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों सुपरस्टार्स को नए जोड़े के साथ पोज देते और खुशियां बांटते देखा जा सकता है, जिससे फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है।

यह शादी न केवल बॉलीवुड बल्कि राजनीति के दिग्गजों का भी मिलन स्थल रही। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान जैसी शीर्ष राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की।

मनोरंजन जगत से ‘धुरंधर 2’ के मशहूर प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कॉमेडियन कपिल शर्मा, गायक सोनू निगम और अखिलेश यादव भी नवदम्पति को आशीर्वाद देने पहुँचे। इतनी बड़ी संख्या में वीवीआईपी मेहमानों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरी दिल्ली में इस ‘स्टार-स्टडेड’ शादी की चर्चा हो रही है।

शादी के जश्न के बीच दोनों खान अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर भी सुर्खियों में हैं। सलमान खान अपनी वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि’ (पूर्व नाम बैटल ऑफ गलवान) के रीशूट में व्यस्त हैं, जिसमें एक खास चीनी भाषा का गाना भी शामिल किया गया है।

वहीं, शाहरुख खान अपनी अगली एक्शन फिल्म ‘किंग’ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वे पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ‘किंग’ में शाहरुख एक अंडरवर्ल्ड शूटर की भूमिका निभाएंगे और यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिलहाल, दिल्ली की इस शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर कब्जा कर रखा है।

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Tags: Bollywood Shahrukh Khan Salman Khan Delhi

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