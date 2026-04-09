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रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, 1640 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन

चीनी फिल्म को पछाड़कर दुनिया की टॉप 10 फिल्मों में शामिल

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रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, 1640 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मुंबई, 09 अप्रैल (वेब वार्ता)। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं और कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

जबरदस्त ‘वर्ड ऑफ माउथ’ और शानदार निर्देशन की बदौलत रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने भारत में अब तक 1244.13 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

फिल्म के प्रति दर्शकों का क्रेज इस कदर बरकरार है कि वीकडेज में भी यह फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है, जिससे इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 1039 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

वैश्विक स्तर पर भी ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय सिनेमा का परचम लहराया है। आईएमबीडी (IMDb) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यह फिल्म साल 2026 की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है।

21 दिनों के भीतर 1641.21 करोड़ रुपये (लगभग 177 मिलियन डॉलर) का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर इसने चीनी ब्लॉकबस्टर ‘बूनी बियर्स: द हिडन प्रोटेक्टर’ को पीछे छोड़ दिया है।

इस उपलब्धि के साथ ही ‘धुरंधर 2’ इस साल 10वीं सबसे बड़ी वैश्विक फिल्म बन गई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय स्पाई थ्रिलर फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है।

वैश्विक बॉक्स ऑफिस की रेस में ‘धुरंधर 2’ का मुकाबला अब ‘पेगासस 3’ और ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ जैसी बड़ी विदेशी फिल्मों से हो रहा है। वर्तमान में चीनी फिल्म ‘पेगासस 3’ 638.7 मिलियन डॉलर के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि ‘धुरंधर 2’ धीरे-धीरे अपनी रैंकिंग सुधार रही है।

विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या यह फिल्म ‘GOAT’ (185.2 मिलियन डॉलर) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर नौवें स्थान पर कब्जा कर पाएगी।

फिल्म की ओवरसीज कमाई भी 404 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, जो इसे रणवीर सिंह के करियर की सबसे सफल वैश्विक फिल्म बनाती है।

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Tags: Entertainment Ranveer Singh

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